Perustuslakiasiantuntija, professori Martin Scheinin sanoo suoraan, että jokin on mennyt perustavalla tavalla pieleen koronapandemian hoidossa koko Euroopassa.

Euroopan tartuntatautivirasto ECDC:n mukaan Euroopassa on tähän mennessä raportoitu 24,8 miljoonasta koronatartunnasta ja 552 404 kuolemasta.

”Epidemia saatiin ns. hallintaan toukokuussa, mutta lokakuussa se räjähti uudelleen. Ja jatkuu. Maailman 15 maasta, joissa enemmän kuin yksi tuhannesta asukkaasta on jo kuollut, 13 on Euroopassa. Syy ei ole viruksessa; se on sama kaikille. Vastausta pitää hakea ihmisistä, yhteiskunnasta, strategioista, laeista. Jokin on mennyt perustavalla tavalla pieleen, eikä vain EU-alueella vaan Euroopassa laajemmin”, hän kommentoi Twitterissä.

Hän myöntää, että Euroopassa korostetaan yksilönvapautta ja siksi käyttöön ei ole otetty autoritaaristen maiden poikkeuksellisen kovia otteita. Tämä pätee Scheininin mukaan kuitenkin vain osittain.

”Kyllä Euroopassakin on käytetty kovia keinoja, mutta ei ehkä optimaalisina yhdistelminä, mihin taas oikeudet ovat osaselitys.”

Scheininin mielestä Eurooppa epäonnistui pandemian hoidossa pääasiassa siksi, että Euroopassa korostetaan ennen muuta taloudellisia perusvapauksia.

”Mennään bisnes ja vapaa liikkuvuus edellä”, hän tiivistää.

Scheinin uskoo, että ”oikea” liittovaltio ja ”vanhan ajan” kansallisvaltiot olisivat räätälöineet liikkumisrajoitukset toisin.

”Olisi laipioitu maita ja niiden osia sen mukaan, missä epidemia on onnistuttu tukahduttamaan nollille. Kesällä tämä olisi onnistunut.”

Hän pitää edelleen Suomen rajatoimia lainvastaisina. Tilanne olisi Scheininin mukaan voitu korjata luomalla nopeasti sekä EU-tason ja kansallisen tason oikeusperusta maiden ja niiden osien laipioinnille.

Suomessa tämä olisi Scheinin mukaan edellyttänyt perustuslain 23 pykälän käyttöä. Pykälän turvin voidaan säätää välttämättömiä poikkeuksia perusoikeuksiin. Scheinin katsoo, että nyt olisi tärkeää nostaa keskusteluun oikeusperustan luominen nykyisen ”puolivillaisen” rajaregiimin korvaavalle välttämättömyys- ja oikeasuhtaisuusvaatimuksia vastaavalle toimivalle mallille.

”Ei pidä jossitella. Mutta tämä kriisi ei ole ohi”, hän sanoo.