Näkyvä pesti. Ulkoministeri Haavisto on ollut näkyvästi esillä muun muassa Suomen Nato-prosessin vuoksi. Kuva torstain tiedotustilaisuudesta, jossa Haavisto kertoi ehdokkuudestaan.

Toimitusministeristön ulkoministeri Pekka Haavisto kertoo antaneensa suostumuksensa presidenttiehdokkaaksi. Hän ei kuitenkaan tule olemaan puolueensa vihreiden, vaan valitsijayhdistyksen ehdokas.

”Olen tänään päättänyt antaa suostumukseni valitsijayhdistyksen presidenttiehdokkaaksi”, Haavisto kertoi tiedotustilaisuudessaan torstaina.

Haaviston mukaan ”yksityisistä ihmisistä” koostuva tukiyhdistys alkaa tänään kerätä kannattajakortteja presidentinvaaleihin osallistumista varten.

”Presidentinvaali on mitä suurimmassa määrin henkilövaali. On tärkeää, että kampanjaan voi tulla mukaan puoluekantaan, ikään ja asuinpaikkaan katsomatta. Siksi koen luontevaksi valitsijayhdistyksen ehdokkaaksi ryhtymisen. Samalla toivon, että oman puolueeni väki, vihreät, on osaltaan mukana tämän valitsijayhdistyksen toiminnassa ja kampanjan tukemisessa.”

Haaviston mukaan nykyisessä maailmanpoliittisessa tilanteessa ja turvallisuusympäristössä on ”tärkeää tuoda kaikki suomalaiset saman pöydän ääreen”.

”Olen kovin iloinen kaikesta [saamastani] kannustuksesta, mutta samalla hyvin nöyrä niiden haasteiden edessä, joita tulevaisuus tuo tullessaan. Elämme hyvin levottomia aikoja.”

Haaviston mukaan ehdokkuudesta on keskusteltu laajalti vihreiden kanssa, sillä vihreiden viikonlopun puoluekokous on luonut ehdokkuusilmoituksen antamiselle paineita.

”On ihan totta, että kun meillä on vihreä kokous Seinäjoella tulevana viikonvaihteena, niin siellä myös odotetaan viestiä, että onko ehdokkuus todennäköinen, mahdollinen vai jopa varma, ja mitä vihreät yksittäiset toimijat voivat kampanjan eteen tehdä”, Haavisto sanoi.

Kahdesti aiemmin presidentinvaaleissa ehdolla ollutta Haavistoa on kovasti toivottu vihreiden ehdokkaaksi, ja hänen on ennakoitu voivan tulla valituksi vihreiden ehdokkaaksi tulevana viikonloppuna vihreiden puoluekokouksessa. Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen kertoi aiemmin Uudelle Suomelle, että vihreiden puoluekokoukselle on esitetty, että se tekisi päätöksen presidentinvaaleihin osallistumisesta ja ehdokkaan asettamisesta.

”Ei liene yllätys, että puolueväkemme keskuudessa toivotaan laajasti ehdolle yhtä nimeä, ulkoministeri Pekka Haavistoa”, puoluesihteeri Liikanen totesi haastattelussa pari viikkoa sitten.

Muut puolueet odottelevat tämän hetken tiedon mukaan ehdokasvalintansa kanssa loppukesään ja tulevan syksyn puolelle. Vihreiden jälkeen seuraavaksi valintansa on tekemässä perussuomalaiset.

Pekka Haavisto on tullut kahdesti toiseksi presidentinvaaleissa. Vuonna 2018 istuva presidentti Sauli Niinistö voitti vaalit suoraan ensimmäisellä kierroksella, mutta Haavisto oli haastajista suosituin 12,4 prosentin ääniosuudella. Vuoden 2012 vaaleissa Niinistö ja Haavisto kisasivat vaalien toisella kierroksella, mutta Haavisto jäi toiseksi noin 37 prosentin ääniosuudella.

