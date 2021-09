Pääministeri Sanna Marin (sd) linjaa, että ensi tiistaina alkavassa budjettiriihessä tehdään päätöksiä ilmastokokonaisuudesta ja ainakin tietyssä määrin myös työllisyystoimista.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo vaati aikaisemmin sunnuntaina, että päätökset hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä on tehtävä hallituksen budjettiriihessä ensi viikolla. Vihreät ja vasemmistoliitto vaativat erityisesti maataloutta vahvemmin mukaan ilmastotalkoisiin. Keskusta on asiassa toisella kannalla.

Valtaosa vihreiden varapuheenjohtajaehdokkaista arvioi Uuden Suomen kyselyssä, että jos budjettiriihessä ei saada linjattua hallitusohjelman mukaisia ilmastotoimia, vihreiden tulisi lähteä hallituksesta.

”Tehtäväni pääministerinä on pyrkiä löytämään yhteisymmärrys hallituksen sisällä. Pääministerin tehtävä on sovitteleva, pyrin saamaan kokonaisuuden sellaiseksi, että se on kaikkien hyväksyttävissä”, Marin kommentoi Ylen Pääministerin haastattelutunnilla sunnuntaina.

Ilmastotoimia on pääministerin mukaan käyty asiantuntijoiden kanssa läpi.

”Nyt eri hallinnonaloilla ja sektoreilla katsomme, mistä päästövähennykset tehtäisiin. Tätä työtä olemme yhdessä virkamiesten kanssa tehneet ja toivon, että viisikko pystyisi vielä tänään olemaan tämän asian päällä.”

Marin korostaa, että moni asia vaatii myös lainvalmistelutyötä.

”Työtä on tehtävänä tämän jälkeenkin, mutta kokonaisuudesta on tarkoitus päättää nyt.”

Hallitukselta odotetaan myös työllisyystoimia. Se sopi keväällä 110 miljoonan euron julkista taloutta vahvistavista työllisyystoimista.

”Kysymys siitä, onko tämä ilmastoriihi vai työllisyysriihi vastaan, että tämä on budjettiriihi. Pidämme kiinni siitä mitä olemme yhdessä sopineet. Aikataulu on tämä hallituskausi, ja sinänsä meillä ei ole taitepistettä, milloin kaikki päätökset pitäisi tehdä. Olen realisti siinä, että varmasti jotain päätöksiä tästä riihestä tulee ulos”, Marin totesi viitaten työllisyyttä koskeviin toimiin.

Hän ei lämpene ajatukselle sosiaaliturvan heikennyksistä, vaan korostaa, että tärkeintä on työvoiman saatavuuden ja työvoiman ja työpaikkojen kohtaamisen varmistaminen.

”Itse en näe, että asia ratkeaa sosiaaliturvaa tai työttömyysturvaa heikentämällä.”

