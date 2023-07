Ranskan presidentti Emmanuel Macron nosti esille ajatuksen sosiaalisen median käytön estämisestä maassa riehuvien mellakoiden taltuttamiseksi. Macron puhui asiasta tavatessaan 200 kunnan pormestarit Elysée-palatsissa tiistaina, kertovat ranskalaislehti Le Monde ja Euractiv.

”Meidän on mietittävä sosiaalista mediaa liittyen kieltoihin, joita on pakko asettaa. Kun tilanne lähtee käsistä, meidän on oltava valmiita sääntelemään niitä tai sulkemaan ne”, Macron sanoi kokouksessa olleen lähteen mukaan.

Televisiokanava BFMTV kertoi Macronin sanoneen, että Ranskan on pohdittava nuorten sosiaalisen median käyttöä sekä tarvittavia rajoituksia. Béziersin pormestari Robert Ménard kertoi LCI ja TF1 -televisiokanaville, että Macron oli pohtinut pääsyn rajoittamista Snapchatiin, TikTokiin ja Instagramiin tiettyjen olosuhteiden täyttyessä.

Ympäri Ranskaa puhkesi valtavia ja väkivaltaisia mellakoita viime tiistaina, kun poliisi ampui 17-vuotiaan algerialaistaustaisen miehen kuoliaaksi liikennepysäytyksen yhteydessä. Uutistoimisto AFP:n mukaan maan hallitus on määrännyt 45 000 poliisia taltuttamaan mellakat, joiden osallistujista useat ovat nuoria ja maahanmuuttajataustaisia lähiöiden asukkaita.

Presidentti Macronin ajatukset sosiaalisen median sulkemisesta eivät kaikuneet kuuroille korville. Digiministeri Jean-Noël Barrot palasi aiheeseen puhuessaan Ranskan senaatille. Barrot mainitsi presidentin sanoneen, ettei liian kovia toimia tulisi ottaa käyttöön nopealla aikataululla, mutta asiaa olisi silti pohdittava. Digiministeri ehdotti, että asiasta keskusteltaisiin uuden digilain yhteydessä, jonka on tarkoitus valmistua syyskuussa.

Macronin puheet Euractiville vahvistaneen lähteen mukaan presidentti ei halua tehdä päätöstä sosiaalisen median käytön rajoittamisesta mellakoiden ollessa yhä käynnissä. Presidentti toivoo kuitenkin kunnollista keskustelua aiheesta, sillä ”sosiaalisen median käyttö kerääntymisen tai tappamisen työkaluna on todellinen ongelma”.

Sosiaalisen median sulkeminen on autoritaaristen hallintojen tapa pyrkiä hillitsemään protesteja ja konflikteja sekä piilottaa niiden aikana tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Sulkuja ovat käyttäneet muun muassa Turkki, Venäjä ja Iran.

Ranskan laki ei mahdollista suoraan sosiaalisen median sulkemista, ja ilmaisunvapaus on taattu maan perustuslaissa.

Ehdotus herätti kuohuntaa ranskalaispoliitikkojen keskuudessa. Sosialistipuolueen Olivier Faure sanaili, ettei ihmisoikeuksia puolustava maa voi asettua Kiinan, Venäjän ja Iranin kaltaisten ”hienojen demokratioiden” kannalle. Vasemmistopuolue alistumaton Ranska vertasi Macronia suoraan Vladimir Putiniin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingiin. Äärioikeistopuolue kansallinen liittouma puhui asiasta ”dramaattisen autoritaarisena suuntana”.

