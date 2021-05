Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen yhtyy vaatimuksiin uusien koronatoimien tarpeesta Suomen rajaliikenteessä. Hän vaatii hallitusta tuomaan viipymättä käyttöön vaatimuksen negatiivisesta ennakkotestitodistuksesta tai rokotustodistuksesta.

Kanniainen pelkää, että koronavirusten vuoto rajan yli vahvistuu, kun ”matkailukausi käynnistyy”.

”Miksi rokotustodistuksen vaatiminen on Suomelle niin vaikea, kun muut maat ovat siihen päätyneet? Miksi EU ei ole kyennyt tuottamaan EU-laajuista todistusta?” hän kyselee blogissaan.

”Rokotustodistuksen vaatiminen ei ole mahdotonta. Aluehallintoviranomaiset ovat väärä taho päättämään valtakunnan tasoisista asioista. Se on hallituksen ja lainsäädännön tehtävä. Oikeus matkustaa on perustuttava ennakkotarkastukseen ja vastuu siitä sälytettävä lento- tai laivayhtiölle.”

EU:n sisäiseen matkustamiseen tarkoitettua koronatodistusta, johon päivitetään tiedot negatiivisista testituloksista, koronarokotuksesta tai sairastetusta koronataudista, odotetaan käyttöön kesällä. Todistuksia negatiivisesta testituloksesta tai sairastetusta taudista puolestaan tarkastellaan Suomen rajanylityspaikoilla, mikäli aluehallintoviranomaiset ovat tehneet päätöksen pakollisista terveystarkastuksista. Lisäksi osa liikennöitsijöistä vaatii negatiivista testitodistusta matkalle pääsyn ehtona.

Kanniainen viittaa virusvarianttien arvaamattomuuteen ja erityisesti Intian virusmuunnokseen.

”Ensin tuli brittivariantti, sitten variantit Etelä-Afrikasta ja Brasiliasta. Etelä-Afrikan epidemia hiipui keväällä, mutta niin tapahtui Intiassakin loppuvuodesta 2020, kunnes nyt ollaan keskellä katastrofia. Virus on nopeampi kuin ihminen. Se kehittää uusia variantteja. Intian variantti ei jää viimeiseksi. Tutkijat sanovat kysyttäessä, että he eivät tiedä, miten variantit käyttäytyvät. Juuri siksi, että ei tiedetä, olisi pelattava varman päälle ja saatava tuontivirusta kiinni rokotustodistusten avulla”, Kanniainen vetoaa.

Hän nostaa esiin Australian päätöksen kieltää omien kansalaistensa saapumisen takaisin Intiasta, joka on tällä hetkellä pandemian pahin keskittymä.

”Vähin, mitä Suomi voisi tehdä, on estää matkat Intiaan, kunnes tilanne siellä saadaan hallintaan. Mikä järki on sallia matkustaminen Intiaan ja sieltä viruksen tuominen Suomeen?” Kanniainen kysyy.

Epidemia riistäytyi käsistä. Intia on maailman pahin koronakeskittymä tällä hetkellä, ja maassa kuolee päivittäin tuhansia koronapotilaita. Kuva: PIYAL ADHIKARY

Ainakin noin 8000 Australian kansalaista on jäänyt jumiin Intiaan poikkeusratkaisun vuoksi, New York Times kertoo. Siinä missä moni maa on rajoittanut ja estänyt matkustamista Intiaan ja Intiasta, on Australia ainoa valtio, joka on ulottanut maahantulokiellon koskemaan myös omien kansalaistensa paluuta.

Mitä tulee Suomeen, Intian-liikennettä on voimakkaasti rajoitettu jo ennen maan koronatilanteen kärjistymistä, sillä Suomi rajoittaa pandemian vuoksi maahantuloa lähes kaikista maista ja saapuminen erityisesti ulkorajojen yli Suomeen on rajattu vain välttämättömään.

Kaikilla on kuitenkin oikeus lähteä Suomesta ja kansalaisilla myös perustuslain turvaama oikeus palata Suomeen, joten Intian epidemiatilanteen pahentuessa ulkoministeriö on suositellut välttämään kaikkea matkustamista maahan. Lisäksi normaali reittilentoliikenne Intiaan on keskeytetty ja viisumien myöntöä maahan on rajoitettu – esimerkiksi turistiviisumien myöntö on ”pääosin” keskeytetty, Suomen Intian-edustusto kertoo sivuillaan.

