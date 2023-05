Suomalaisten eläkkeet ovat esillä, kun Säätytalolla käydään hallitusneuvotteluita. Julkisen talouden kestävyyttä käsittelevässä reformipöydässä käsitellään muun muassa eläkejärjestelmää.

Pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan yhtiöiden etujärjestö Finanssiala ry:ssä arvioidaan, että työeläkkeitä koskeva uudistus on tulossa.

Finanssialan eläkeasioista vastaava johtaja Mikko Kuusela arvioi, että mahdollinen tuleva eläkeuudistus keskittyy todennäköisesti yksityisen sektorin työeläkkeisiin.

Kuusela huomauttaa, että valtiovarainministeriön maaliskuussa julkaisemassa meno- ja rakennekartoituksessa on useita eläkejärjestelmää koskevia ehdotuksia, kuten työkyvyttömyyseläkkeen ehtojen kiristäminen, osittainen varhaisesta vanhuuseläkkeestä luopuminen sekä perhe-eläkkeiden kiristäminen.

Lisäksi ministeriön kartoituksessa pohditaan myös mahdollisuutta vahvistaa julkista taloutta pienentämällä työeläkkeiden indeksikorotuksia, minkä seurauksena eläkkeen vuotuinen korotus pienenisi.

Ministeriön mukaan eläkkeiden indeksointia voitaisiin muuttaa niukemmaksi esimerkiksi siten, että maksussa olevia työeläkkeitä korotettaisiin vain kuluttajahintaindeksin tai ansiotasoindeksin mukaan sen perusteella, kumman indeksin perusteella korotus on pienempi.

”Työeläkemaksun alentaminen kestävällä tavalla antaisi mahdollisuuden kerätä valtiontalouteen lisää tuloja kokonaisveroastetta nostamatta ja näin pienentää julkisen talouden alijäämää”, kerrotaan ministeriön kartoituksessa.

Rajalliset konstit

Kuusela huomauttaa, että konstit eläkejärjestelmän kestävyyden parantamiseen ovat rajalliset.

”Täytyy saada joko etuustasoja alemmas, maksuja lisää tai enemmän sijoitustuottoja. Sijoitustuottojen kasvattaminen lienee helpoin tie edetä. Se tarkoittaisi, että otettaisiin enemmän riskiä sijoitustoiminnassa, minkä ajateltaisiin tuottavan paremmin pitkällä aikavälillä”, Kuusela kertoo Uudelle Suomelle.

Kuuselan mukaan etuuspuolen karsiminen on mahdollista, mutta hän ei usko, että kyseeseen voisi tulla kovin radikaaleja muutoksia.

”Ei ole poissuljettua, että eläkeindekseihinkin voisi tulla muutoksia. Viestimme on kuitenkin, että eläkejärjestelmä on iso ja merkittävä asia, jolla on iso merkitys ihmisten toimeentulon kannalta. Muutokset olisi syytä tehdä harkiten ja kolmikantaisesti.”

Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan työeläkkeen saajien lukumäärä oli viime joulukuussa runsaat 1 550 000 henkeä

”En ole ilahtunut”

Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes esitti HS:ssa huolensa siitä, että tuleva hallitus saattaa leikata työeläkkeitä.

”En ole lainkaan ilahtunut siitä, että työeläkkeitä käsitellään julkisen talouden kestävyyttä ratkovassa pöydässä eikä esimerkiksi työllisyyttä tai sosiaaliturvaa käsittelevissä pöydissä. Se voi kertoa siitä, että työeläkejärjestelmä on valjastettu valtiovarainministeriön esittämällä tavalla osaksi julkisen talouden tasapainottamista”, Siimes sanoi HS:lle.