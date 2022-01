Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi ottaa kantaa Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin puheisiin ”vähäisestä tunkeutumisesta” Ukrainaan.

Venäjä on koonnut noin 100 000 sotilasta Ukrainan rajalle.

Biden pohdiskeli lehdistötapaamisessa Yhdysvaltain ja sen liittolaisten reaktiota ”vähäiseen tunkeutumiseen”. Bidenin puheista saattoi saada kuvan, että hän tarkoitti vastatoimien olevan tällöin kenties pienempiä.

Bidenin sanat ovat keränneet laajan kansainvälisen huomion ja herättäneet hämmennystä. Valkoinen talo yritti korjailla niitä tuoreeltaan.

Ukrainan presidentti kommentoi Bidenin ulostuloa Twitterissä.

”Haluamme muistuttaa suurvaltoja siitä, että vähäisiä tunkeutumisia ja pieniä kansoja ei ole, aivan kuten ei ole vähäisiä uhreja ja pientä surua rakkaiden menettämisestä”, hän tviittaa.

Myös Biden itse tarkensi sanojaan torstaina ja totesi toimittajille Valkoisessa talossa, että kyseessä on aina hyökkäys, jos mitkään venäläisjoukot ylittävät Ukrainan rajan. Hänen mukaansa hyökkäys johtaisi vakavaan ja koordinoituun vastaukseen ja myös taloudellisiin vastatoimiin. Bidenin mukaan ei ole epäilystäkään, että jos Vladimir Putin tekee tällaisen valinnan, Venäjä maksaa kovan hinnan.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov tapaavat tänään Sveitsin Genevessä. Tapaamisen alettua Blinken kommentoi tilannetta Twitterissä.

”Venäjä on jatkanut uhkauksensa eskaloimista Ukrainaa kohtaan. Tämä on suurempaa kuin konflikti kahden maan välillä ja suurempaa kuin yhteentörmäys Venäjän ja Naton välillä. Tämä on kriisi, jolla on maailmanlaajuisia seurauksia, ja se vaatii maailmanlaajuista huomiota ja toimia.”

