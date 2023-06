Antony Blinken on tavannut perjantaina ulkoministeri Pekka Haaviston lisäksi toimitusministeristön pääministerin Sanna Marinin.

Suomessa. Antony Blinken on tavannut perjantaina ulkoministeri Pekka Haaviston lisäksi toimitusministeristön pääministerin Sanna Marinin.

”Vladimir Putin on epäonnistunut hämmästyttävällä tavalla”, sanoi Suomen-vierailulla oleva Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken puhuessaan Venäjän hyökkäyssodasta ja Ukrainasta Helsingin kaupungintalolla perjantaina.

Blinkenin linjapuheen kantava teema oli listata tapoja, joilla Venäjän presidentti on epäonnistunut ratkaisussaan hyökätä Ukrainaan. Blinkenin mukaan Putinin sota on ollut strateginen katastrofi, joka on heikentänyt Venäjää – suoranainen ”tyyppiesimerkki epäonnistumisesta”.

Hänen mukaansa ”ei ole kysymystäkään, että Venäjä on nyt huonommassa asemassa” kuin se oli ennen sotaa niin geopoliittisesti kuin sotilaallisestikin. Epäonnistuminen ei Blinkenin mukaan ole sattumaa, vaan Ukrainan sinnikkyyden ja sen liittolaisten jatkuvan tuen tulosta.

Blinken huomautti, että presidentti Putin on käyttänyt kaksi vuosikymmentä modernisoidakseen Venäjän armeijan, ja maassa oltiin ylpeitä ”maailman toiseksi vahvimmiksi” ajatelluista asevoimista.

”Nyt se on monen mielestä toiseksi vahvin armeija Ukrainassa”, Blinken sanoi yleistä vitsiä lainaten.

Venäjän menetykset rintamalla ovat suuria, ja Blinkenin kuvauksen mukaan Venäjä on lähettänyt ”lihamyllyyn” venäläissotilaita aalto toisensa jälkeen.

Menetykset eivät jää sotilaallisiin, vaan ulottuvat muun muassa energiamarkkinaan ja talouteen ja näkyvät myös aivovuotona. Blinkenin mukaan Venäjä on menettänyt suuren osan aiemmista kaasumarkkinoistaan Euroopassa ”eikä saa niitä takaisin”.

”Venäjän talous on varjo siitä, mitä se oli, ja vain palanen siitä, mitä se olisi voinut olla”, hän sanoi.

Lisäksi tappioita on tullut geopolitiikassa, kun Venäjän tuki muun muassa YK:ssa on heikentynyt ja Kiinakin on ottanut ainakin julkisuudessa hieman pesäeroa kumppaniinsa.

”Kahdenvälinen yhteistyö näyttää yhä enemmän yksipuoliselta”, Blinken sanoi.

”Venäjä on eristetympi kansainvälisessä politiikassa kuin koskaan”, hän jatkoi viitaten muun muassa hyökkäyssodan tuomitseviin päätöslauselmiin YK:ssa.

Venäjän tappioihin kuuluu myös Naton uudistuminen, jonka Venäjän uhkan kasvu on saanut aikaiseksi. Itä-Euroopan puolustuksen vahvistamisen lisäksi Blinken viittasi tässä kohtaa Suomen jäsenyyteen, ja arvioi, että ”pian lisäämme myös Ruotsin” puolustusliittoon.

Puheessa kuultiin odotetut Suomi-viittaukset sisusta talvisotaan. Blinken vertasi Venäjän nykyistä hyökkäyssotaa Suomen talvisotaan, jonka alkaessa Venäjä, kuten Ukrainassakin, uskoi nopeasti etenevänsä voittoon.

Ukrainalla on kohtalonsa vahvasti omissa käsissään, Blinken sanoi vakuuttaen Yhdysvaltain ja muiden länsiliittolaisten tuen pysyvyyttä.

”Ukrainan ei tule vain selvitä, vaan menestyä”, hän sanoi maan jälleenrakentamiseen ja demokratian kehittämiseen viitaten.

Puheensa loppupuolella Yhdysvaltain ulkoministeri ilmoitti haluavansa puhua suoraan Venäjän kansalle.

”Yhdysvallat ei ole vihollisenne.”

Hän viittasi Yhdysvaltain ja Venäjän rauhanomaiseen yhteistyöhön vuosikymmenten varrella. Mutta Yhdysvallat ei voi päättää venäläisten kohtalosta näiden puolesta, Blinken muistutti Venäjän kansan omasta päätösvallasta.

