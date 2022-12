Kiinteistöyhtiö Sponda omistaa useita kauppakeskuksia, muun muassa Forumin ja Citycenterin Helsingin ydinkeskustassa.

Toimitusjohtaja Christian Hohenthalin mukaan keskustat ovat elpymässä, koska sekä työpaikat että uudet kaupan konseptit hakeutuvat keskustoihin.

Pandemian ja verkkokaupan kasvun lisäksi keskustoja hiljensi se, että liiketiloja rakennettiin liikaa.

”Pääkaupunkiseudulle tuli liikaa liiketilaa samaan aikaan, kun kaupassa oli murros nettikaupan takia. Nyt väestön kasvun myötä tilanne alkaa tasaantua. Ostovoima on kasvanut, kun ihmisiä muuttaa pääkaupunkiseudulle. Helsingin ydinkeskusta on hyvin riippuvainen toimistotyöstä, joten pandemia ja etätyöskentely vaikuttivat hiljenemiseen.”

Pitäisikö liiketilojen vuokria alentaa, jotta yritykset pärjäisivät tiukassa taloustilanteessa?

”Olemme keskellä palveluja hyvin saavutettavilla sijainnilla, nämä kaikki vaikuttavat liiketilojen vuokriin. Keskusta on alkanut elpyä ja uusia toimijoita tulee. Pandemian aikana tuimme paljon vuokralaisia.”

Sijoittajat ovat viime vuosina panneet paljon lisää rahaa kiinteistöihin. Voiko vuokria laskea, koska silloin sijoitusten arvokin laskee?

”Pitää paikkansa. Me olemme investoineet paljon ydinkeskustaan ja teemme jatkossakin niin. Markkinavuokra on aina kahden osapuolen välinen sopimus, ja se asettuu markkinatilanteen mukaan. Vuokrissa on ollut joustoja pandemian aikana. Kyse on siitä, että löydämme oikeita konsepteja. Helsingin ydinkeskustaan tullaan yleensä lippulaivaliikkeellä, siitä rantaudutaan Suomeen ja lähdetään laajentumaan.”

Paljonko teidän keskuksissanne on tyhjää liiketilaa? Helsingin Forumissa on ollut aika paljon tyhjää.

”Forumissa tyhjenivät pandemian aikana tietyt liiketilat. Nyt muutos on lähtenyt toiseen suuntaan, urheilu on vahva trendi. Meille on tullut myös uusia toimijoita.”

Miten Sponda voisi elävöittää keskustoja?

”Kauppakeskuksiin tuodaan kulttuuritapahtumia, pieniä konsertteja, siellä vietetään aikaa. Luodaan hyviä palveluja, ravintolat ovat vetonaula ydinkeskustassa. Toimistot ovat äärimmäisen tärkeitä.”

”Teimme kyselyn omille asiakkaillemme, yli 70 prosenttia vastasi, että he ovat toimistolla vähintään kolmena päivänä viikossa. Yritykset tuovat työntekijöitä yhteen, näin vahvistetaan yrityksen kulttuuria.”

Ainakin Helsingissä ollaan rajoittamassa autoilua keskustassa. Millainen merkitys liiketoiminnalle on sillä, että myös autolla on helppo tulla keskustaan?

”Esplanadilla on autoilua rajoittava kokeilu ensi kesänä. En usko, että kukaan on kävelykeskustan laajentamista vastaan, mutta samalla pitää panostaa siihen, että myös autolla pääsee keskustaan. Kaikkein paras ratkaisu olisi, että saisimme keskustatunnelin rakennettua. Hyvä saavutettavuus on edellytys sille, että keskusta pysyy elinvoimaisena.”

Miten joulukauppa on käynyt Spondan kauppakeskuksissa?

”Verrattuna kahteen viime vuoteen olemme edelleen alle ennen pandemian. Mutta kasvu on ollut vahvaa verrattuna pariin viimeiseen vuoteen.”