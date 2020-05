Kiinassa Shulanin kaupunki on suljettu uusien koronatartuntojen määrän lähdettyä kasvuun. Viimeisimmässä tarkastelussa havaittiin BBC:n mukaan 11 uutta tartuntaa, jotka kaikki yhdistyvät samaan naiseen.

Tartuntaketjun käynnistänyt nainen ei ole matkustanut äskettäin. Shulan sijaitsee Jilinin maakunnassa Pohjois-Korean rajalla, ja Kiinassa pohditaan nyt mahdollisuutta, että virus olisi saapunut rajan yli.

Kaupungin kaikki julkiset tilat ja liikenne on suljettu ja asukkaita käsketty pysymään kotona.

Myös taudin lähtöpisteessä, Wuhanissa kaupungissa, on havaittu uusi tartuntarypäs. Viranomaisten mukaan kaupungissa on havaittu viisi uutta tartuntaa, jotka eivät vaikuta saapuneen ulkomailta matkailun seurauksena.

Uudet tartunnat aiheuttavat huolia Wuhanissa, joka palasi jokseenkin normaaliin elämään vasta huhtikuussa 76 sulkupäivän jälkeen, CNN kertoo. Kiinan viranomaiset muistuttivat sunnuntaina ihmisiä kiinnittämään huomiota suojautumisen virukselta ja välttämään kokoontumisia.

Huolia yhteiskunnan avaamisesta on syntynyt myös Euroopassa. Saksassa koronaviruksen tartuttavuusluku on noussut yli olennaisen rajan lukemaan 1,13. Kun R0-luku on yli yhden, epidemia on leviämisvaiheessa, kun taas arvoa 1 alempi lukema tarkoittaa epidemian hiipumista.

Saksa purki osan rajoitustoimistaan viime keskiviikkona, jolloin iso osa kaupoista avautui jälleen ja osa koululaisista palasi kouluun. Lauantain uudet R0-luvut pakottavat nyt tarkastelemaan tilannetta hyvin tiiviisti, CNN kertoo. Luvuissa on kuitenkin viranomaisten mukaan vielä epävarmuutta, ja Saksan kaikkein tuoreimmat luvut maanantailta viittaavat siihen, että tartuntamäärän kasvu ei olisi niin voimakasta kuin viikonloppuna arvioitiin.

