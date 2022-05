Yhdysvaltain presidentti Joe Biden toisti Japanin vierailullaan maansa sitoutumisen Taiwanin puolustukseen Kiinan mahdollista hyökkäystä vastaan.

”Tämä on sitoumus, jonka olemme tehneet”, Biden sanoi Tokiossa, kun häneltä kysyttiin Yhdysvaltain valmiutta puolustaa sotilaallisesti Taiwania.

Financial Times -lehden mukaan Biden täsmensi, että mikäli Kiina pyrkii ottamaan Taiwanin väkivalloin haltuunsa, se järkyttää koko alueen tasapainoa Ukrainan tapahtumien tapaan.

Biden korosti, että Yhdysvallat hyväksyy ja on sitoutunut yhden Kiinan -politiikkaan, mutta väkivalloin sitä ei voi toteuttaa.

”Me allekirjoitamme sen (yhden Kiinan politiikan) ja kaikki siihen liittyvät sopimukset. Mutta ajatus, että se toteutettaisiin voimakeinoin, juuri voimakeinoin, ei vain ole sopivaa”, Biden totesi CNN:n mukaan.

Taiwan-lakeja Kiinassa ja Yhdysvalloissa

Kiina tarjoaa Taiwanille yksi maa, kaksi järjestelmää - mallia, mutta Kiinan tiukentuneet otteet Hongkongissa ovat ruokkineet epäluuloja Taiwanissa.

Kiinalla on pitkän aikavälin yhdistymistavoite Taiwanin kanssa. Presidentti Xi Jinping on asettanut takarajaksi vuoden 2049.

Kiinan sisällissodan jälkeen 1949 tasavaltalaiset pakenivat kommunisteja Taiwanille ja perustivat sinne Kiinan tasavallan. Manner-Kiinasta tuli kommunistien johtama Kiinan kansantasavalta.

Sittemmin Kiinan tasavaltaa on alettu kutsua Taiwaniksi. Kiina pitää Taiwania osanaan, eikä hyväksy sen itsenäistymistä.

Taiwanin itsenäistymispyrkimyksiä vaikeuttaa Kiinassa 2005 voimaan tullut irtautumisen estävä laki. Se sallii Kiinan käyttää myös voimakeinoja Taiwanin itsenäistymispyristelyissä.

Yhdysvallat taas on sitoutunut Taiwan Relations Actillä takaamaan Yhdysvaltojen tuen Taiwanille, jos maahan hyökätään.

Maailma muuttunut, Kiina-politiikka ei

Bidenin maanantaisessa lausunnossa ei sinällään ollut mitään uutta. Hän sanoi aivan samoin CNN:n haastattelussa viime lokakuussa.

Toisaalta tilanne on muuttunut Ukrainan takia. Kiinan pidättyvän Venäjä-politiikan takia myös jännitteet lännen ja autoritääristen valtioiden välillä ovat lisääntyneet.

Valkoinen talo totesi Bidenin lokakuun lausunnosta, ettei maan Taiwan-politiikka ole muuttunut presidentinvaihdoksen myötä. Sama pätee tuoreimpaan lausuntoon.

Kiina aktivoitunut Etelä-Kiinan merellä

Biden piti tiedotustilaisuuden yhdessä Japanin pääministerin Fumui Kishidan kanssa Tokiossa tänään.

Japani ja Yhdysvallat lisäävät puolustusyhteistyötä Kiinan lisääntyneen pullistelun ja Pohjois-Korean kasvavan ydinaseuhan takia.

Kiina on julistanut muun muassa ison osan Etelä-Kiinan merestä omaksi alueekseen. Se on rakentanut merelle keinosaaria tukikohdikseen. Alueella on myös valekalastajia.

Taiwan on muun muassa merkittävä puolijohdekomponenttien toimittaja.

