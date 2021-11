Suomen ympäristöministeriön antamassa lausunnossa todetaan, että YK:n ilmastokokous onnistui vahvistamaan sitoutumista Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Joissakin keskeisissä kysymyksissä ratkaisuja kuitenkin lykättiin tuleville vuosille.

Vuoden 2015 Pariisin sopimuksessa lähes kaksisataa maata ja EU asettivat tavoitteeksi pitää ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteessa verrattuna esiteolliseen tasoon. Etenemistä kohti tavoitetta tarkastellaan jatkossa vuosittain.

”Päätös pitää 1,5 asteen tavoitteen yhä saavutettavissa. Kello tikittää, ja lähivuodet ovat kriittisiä. Siksi tarvitsemme jatkuvaa painetta ilmastotoimien parantamiseen nimenomaan 2020-luvulla, ja nyt päätetty vuosittainen tarkastelu tuo tätä”, kokoukseen osallistunut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi.

Kokouksessa sovittiin myös päästöjen ja ilmastotoimien raportoinnin yhtenäistämisestä. Kehittyville maille luvattiin tukea raportointivelvoitteiden täyttämisen.

”Kun kaikki maat ja etenkin suuret taloudet raportoivat yhtäläisesti ja läpinäkyvästi päästöistään, meillä on kirkkaampi tilannekuva siitä, missä tahdissa etenemme”, Suomen ilmastopääneuvottelija Marjo Nummelin arvioi.

Glasgow’ssa julkaistiin myös useita päästöjä vähentäviä aloitteita. Suomi liittyi mukaan metsäkadon pysäyttämistä sekä liikenteen päästöjen ja metaanipäästöjen vähentämistä koskeviin aloitteisiin ja julkilausumiin.

EK: huomio toimeenpanoon

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n mukaan neuvottelutulos on kaivattu askel eteenpäin. Huomio on nyt kohdennettava päästötavoitteiden käytännön toimeenpanoon, mikä on sekä ilmaston että Suomen kansantalouden ja viennin etu.

”On rohkaisevaa nähdä, että päästövähennysten vaiheittainen kiristäminen toimii Pariisin sopimuksen mukaisella tavalla ja että tavoitteiden kiristämiseen palataan heti ensi vuonna, vaikka työtä vielä riittääkin 1,5 asteen rajaa kohti pääsemiseksi", toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen lausunnossa sanotaan.

EK pitää tärkeänä sitä, että neuvottelutulos kansainvälisten markkinamekanismien osalta saavutettiin, vaikka se jäi toivottua heikommaksi. Jatkossa toivotaan etenemistä päästöjen hinnoittelussa.

”Suomi itse näyttää esimerkkiä siirtymällä ensimmäisten joukossa vähähiiliseen yhteiskuntaan vuoteen 2035 mennessä. Vähintään yhtä tärkeää on se, että pystymme tarjoamaan myös muulle maailmalle ratkaisut siihen, kuinka ilmastokäänne tehdään,” arvioi johtava ilmastoasiantuntija Janne Peljo.

WWF: Tulos on pettymys

Maailman luonnonsäätiö WWF arvioi, että Glasgow’n sopimus pelasti ilmastopolitiikan uskottavuuden vain täpärästi. Vaikka valtiot antoivat Glasgow’n ilmastokokouksessa paljon lupauksia, neuvottelujen lopputulos jäi pettymykseksi.

WWF:n mukaan tulos riittää kuitenkin pitämään elossa toiveen maapallon keskilämpötilan nousun rajaamisesta puoleentoista asteeseen.

”YK-järjestelmän mukaista konsensusta päästövähennysten keinoista oli kuitenkin edelleen tuskallisen vaikeaa löytää. Suuret fossiilisten polttoaineiden tuottajamaat blokkasivat ehdotukset fossiilisten polttoaineiden valtiontukien poistamisesta”, WWF Suomen ilmastovastaava Bernt Nordman sanoi lausunnossaan.

WWF oli tyytymätön päätökseen, jossa puhuttiin teollisuusmaiden tuesta kehittyvien maiden ilmastotoimille.

”Monet maat ilmoittivat lisäävänsä rahoitusta, mutta päätöslauselma jäi rahoituksen osalta vaisuksi. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen käytettävä rahoitus pyritään kaksinkertaistamaan vuoden 2019 tasosta vuoteen 2025 mennessä, mutta tarve olisi moninkertainen”, Nordman totesi.

