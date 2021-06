Yhdysvaltain presidentti Joe Biden tapaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin ensi keskiviikkona Sveitsin Genevessä.

Tapaamisen alla G7-kokouksessa Biden on tuonut julki vahvaa viestiä transatlanttisten suhteiden tärkeydestä. Putin puolestaan toivoi NBC:n haastattelussa, että Biden on vähemmän impulsiivinen kuin edeltäjänsä Donald Trump. Putin kertoi uskovansa, että Biden on ”radikaalisti” erilainen, koska on ollut pitkään mukana politiikassa.

Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka muistuttaa siitä, miten Putin toimi tavatessaan Trumpin Helsingissä vuonna 2018.

”On mielenkiintoista nähdä, onko Putin valmistellut tapaamiseensa Bidenin kanssa samanlaisen jekun kuin Trumpille Helsingissä heinäkuussa 2018. Putin oli saavuttanut presidentinlinnassa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa täydellisen yliotteen Trumpista. Suoran lähetyksen lopussa hän toivotti kaikki tervetulleiksi Venäjälle jalkapallon MM-kisoihin. Putin heitti avustajansa live-lähetykseen tuoman virallisen kisapallon TV-kameroiden edessä sellaiseen pomppuun, että Trumpin oli pakko ottaa koppi. Röyhkeän elegantin tempun viestinä tuntui olevan, että pelaa sinä poika palloa kun suuret johtajat johtavat”, Tarkka kirjoittaa Facebookissa.

LUE LISÄÄ: