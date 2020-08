Keskustalaiset tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja puolueen talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi arvostelevat suorin sanoin pääministeri Sanna Marinin (sd) UPM:ään ja yleisemminkin metsäteollisuuteen kohdistamaa arvostelua.

He tyrmäävät myös pääministerin Ylen Ykkösaamussa esittämän arvion, jonka mukaan on syytä pohtia sitä, onko irtisanominen ja tehtaiden sulkeminen liian helppoa Suomessa.

”UPM:n Kaipolan paperitehtaan sulkemispäätöksen jälkeen julkisuudessa on sadellut syytöksiä suuntaan ja toiseen. Ne eivät auta mitään. Niistä ei synny yhtään uutta työpaikkaa, ei edes hetken lohtua. Suuryrityksen ratkaisua voi pitää epäreiluna ja kohtuuttomana, mutta sekään ei muuta tosiseikkaa siitä, että kansainvälisessä vertailussa kilpailukyky on ratkaisevan tärkeää. Tarvitaan yhteistyötä. Tarvitaan ratkaisuja. Tilanne on vakava. Suomalaiset yrittäjät ja yritykset kaikkiaan ovat kohdanneet vuonna 2020 vaikeimmat olosuhteet vuosikymmeniin. Ennen kaikkea poliitikkojen tehtävä on luoda keskisuomalaisille uutta toivoa, kirjoittaa uusi tarina heidän kanssaan. Valtion tehtävä on koota ja rakentaa, ei syytellä ja rikkoa siltoja”, Saarikko toteaa omassa kannanotossaan.

Keskustan puheenjohtajaksi pyrkivä Saarikko linjaa, että budjettiriihessä on tehtävä teollisuutta ja vientiä tukevia päätöksiä.

”Vahva viestini on: budjettiriihestä teollisuutta ja vientiä tukevia päätöksiä. Muutosalueille turvaa ja uuden alun näkyjä. Poliittisiin puheisiin vähemmän syyttelyä ja menneiden kaivelua, enemmän tilannetajua ja uuden luomista. Yrittäjien ansiosta Suomessa on työpaikkoja ja verotuloja”, hän sanoo.

”Etelä-Eurooppa on tästä huono esimerkki”

Markus Lohi puolestaan varoittaa, että irtisanomissuojan tiukentaminen johtaisi epätyypillisten työsuhteiden yleistymiseen.

”Jos pysyvien työsuhteiden irtisanomissuojaa yrityksissä tiukennettaisiin, se johtaisi helposti määräaikaisten ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntymiseen. Yritykset eivät uskaltaisi palkata enää pysyviin työsuhteisiin yhtä useasti. Etelä-Eurooppa on tästä huono esimerkki. Lisäksi kynnys investointien tekemiseen nousisi entisestään”, hän kommentoi omassa tiedotteessaan.

Lohi korostaa sitä, että Suomen kilpailukyvyn on oltava kunnossa, jotta suomalainen työ pärjää maailmanmarkkinoilla.

“Teollisuuden sähköveron alentaminen EU:n minimitasolle, infrainvestoinnit eri puolille maata, väylämaksujen puolituksen jatkaminen ja yritysten uusi tki-veroporkkana yhteistyön tiivistämiseen korkeakoulujen kanssa ovat kaikki oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Lisäksi tarvitaan vielä päätöksiä mm. päästökauppakompensaation jatkamisesta sekä tukeva paketti konkreettisia päätöksiä, joilla luodaan edellytyksiä työllisyyden vahvistamiselle. Suomi tulee koronakriisin jälkeenkin kohtaamaan varmuudella elinkeinoelämäämme ravisteleva shokkeja. Siksi meidän on edistettävä pikaisesti myös nykyistä laajempaa paikallista sopimista työpaikoilla. Nyt on käytettävä kaikki keinot työpaikkojemme turvaamiseen. ”

Keskustan puheenjohtaja, entinen valtiovarainministeri Katri Kulmuni linjasi jo lauantaina, että talous- ja työllisyystoimia on nykyisessä tilanteessa tehtävä Suomessa enemmän, ei vähemmän.

Sanna Marin korosti Ylen Ykkösaamussa, että nyt on elvyttävän politiikan aika. Marinin mukaan työllisyystoimista tehdään päätöksiä budjettiriihessä, mutta rakenteellisten ratkaisujen aikataulu katsotaan suhdannetilanteen mukaan.

”Työllisyystavoite on edelleen sama: pyrimme tekemään päätökset 30 000 uudesta työllisestä. 60 000 uutta työpaikkaa pitäisi saada hallituskaudella aikaiseksi. Elämme kuitenkin vaikeassa suhdannetilanteessa ja nyt on elvyttävän politiikan aika. Sen vuoksi rakenteelliset ratkaisut, joita tehdään, on katsottava suhdannetilanteen mukaan”, hän sanoi.