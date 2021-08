Liike Nytin Harry ”Hjallis” Harkimo ja kokoomuksen Ben Zyskowicz arvostelevat kovin sanoin Sanna Marinin (sd) hallituksen koronatoimia. Molemmat nostavat koronapassin esiin esimerkkinä. Myös KD:n puoluehallitus kommentoi asiaa lauantaina.

”Se olisi aivan hyvin voitu valmistella viime keväänä ja ottaa nyt kesällä käyttöön. Nyt eri ministerit keräävät poliittisia irtopisteitä ja passia ajetaan eteenpäin. Käyttöön se tulisi aikaisintaan pikkujoulujen viettoa auttamaan. Suoraan sanoen aivan käsittämätöntä hidastelua”, Harkimo kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Hän huomauttaa, että liike-elämässä tehdään erilaisia suunnitelmia ja valmistellaan erilaisia vaihtoehtoja muuttuviin tilanteisiin.

“Tällainen tuntuu olevan hallitukselle täysin vierasta. Ei sen ainakaan kansliapäälliköiden, valtiosihteereiden ja kaikkien muiden virkamiesten ja avustajien määrästä pitäisi olla kiinni. Hallitus sanoo, että teemme päätökset asiantuntijoiden näkemysten mukaan. Asiantuntijat sanovat, että viime kädessä päätökset ovat poliittisia ratkaisuja. Tätä samaa soutamista ja huopaamista koronan hoito on ollut puolitoista vuotta. Tuntuu, ettei tätä maata ei johda kukaan.”

Zyskowicz pitää ongelmana liian tiukkaa perustuslain tulkintaa.

”Pääministeri Marin sanoi torstaina A-studiossa, että ”joo, meillä on tiukka perustuslakiseula – ja se on tietenkin hyvä asia” – no ei se ole hyvä asia, jos ja kun se johtaa siihen, että Suomessa ei voida ottaa käyttöön sellaisia keinoja, jotka voidaan ottaa käyttöön kaikkialla muualla sivistyneessä Euroopassa”, hän kommentoi BenTV-videoblogissaan.

”Pääministeri Marin sanoi, että tässä (koronapassissa) on merkittäviä oikeudellisia käytännön ongelmia. No, sehän on totta. Jokaisessa lakihankkeessa on oikeudellisia ja käytännöllisiä asioita, jotka pitää ratkaista. Mutta se, että tässä nähdään perustuslaillisia ongelmia – se on kyllä tällainen suomalainen erityispiirre”, Zyskowicz jatkaa.

Kristillisdemokraattien puoluehallitus arvioi lauantaina, että koronapassia on Suomessa kaavailtu turhan kankeaksi järjestelmäksi siihen nähden, että kyse on vapaaehtoisesta, vapaa-ajanviettoa mahdollistavasta asiasta.

“Kulttuuriala ja elinkeinoelämä on tärkeää saada auki; sen mahdollistamiseksi voitaisiin tehdä paljon esitettyä koronapassia kevyempi sovellus, joka ei vaadi rajapintoja terveystietoja sisältävien järjestelmien, kuten OmaKannan kanssa.

Esimerkiksi Tokion olympialaisten maahan saapumisessa on käytössä ollut puhelinsovellus, jonne käyttäjä itse tallentaa todistuksen joko saadusta rokotteesta, sairastetusta koronasta tai negatiivisesta testituloksesta. Tältä pohjalta voisi sovelluksen kehittää toimimaan helpommillaan QR-koodilla”, se arvioi tiedotteessaan.

KD toteaa Harkimon ja Zyskowiczin tavoin, että hallituksen nykysuunnitelmilla vaikuttaa siltä, ettei koronapassi ole realistinen, vaan sen toteutus venyy ja törmännee kysymyksiin yksityisyydensuojasta ja perusoikeuksista.

LISÄÄ AIHEESTA: