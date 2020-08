Asiantuntijat kiittelevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtajan Mika Salmisen lausuntoa, jonka mukaan THL aikoo suosittaa, että Suomeen tulisi maskisuositus julkisiin tiloihin ja julkiseen liikenteeseen.

”Kyllä, se on hyvin mahdollista, että se tulee. Tästä tullaan keskustelemaan alkuviikosta heti”, Salminen sanoi Ylen ja MTV:n haastatteluissa.

Salminen ei ota suoraan kantaa aikooko THL esittää myös Suomen hallitukselle, että hallituskin suosittaisi kasvomaskien käyttöä. Hän katsoo, että Suomen koronatartuntojen määrä ei ole huolestuttavasti kasvanut. Uuteen suositukseen vaikuttaa Salmisen mukaan enemmän yleinen tilanne maailmalla ja näyttö maailmalta toisesta aallosta.

”Suositus on hyvä toimi koronan toisen aallon estoon”, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin diagnostiikkajohtaja ja terveysoikeuden professori Lasse Lehtonen kommentoi Twitterissä.

Epidemiologian professori Maarit Leinosen mukaan tätä on jo odotettu.

”Kasvomaskit Kuusamon metsissä tarpeettomia. Kaikki suositukset ja rajoitukset tulisi kohdistaa tartuntatautilain nojalla epidemiatilanteen mukaan ja välttää koko maan uudelleensulkemista. Uskon myös, että alueilla on valmius reagoida nopeammin”, hän tviittaa.

Biofyysikko, akatemiatutkija Teemu Ihalainen pohtii maskien saatavuutta.

”Ihan fiksu veto tässä kohtaa. Toivottavasti hyviä maskeja riittää kaikille niitä tarvitseville. Saatavuuden suhteen tilanne lienee nyt aikalailla parempi kuin keväällä?”

Mika Salminen ja THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta kehottivat lauantaina Suomea varautumaan koronavirusepidemian kiihtymiseen.

”Suomen tilanne on nyt parempi kuin monessa muussa maassa. Tyytyväisyyteen ja passivoitumiseen ei kuitenkaan ole syytä. Pandemia on maailmanlaajuisesti yhä täydessä käynnissä, ja takaiskut – myös vakavat sellaiset – ovat mahdollisia, jos unohdamme viruksen aiheuttaman uhan. Vuodenajan vaihtuminen lisää vähitellen hengitystieinfektioiden määrää, ja tämä kausivaihtelu voi kasvattaa koronavirusepidemian kiihtymisen riskiä myös meillä”, he totesivat Vieraskynä-kirjoituksessaan Helsingin Sanomissa.

Eroon koronasta -tutkijaryhmä julkaisi viikolla selvityksen, jonka mukaan maskit vähentävät kolmanneksella käyttäjänsä riskiä sairastua koronaviruksen aiheuttamaan hengitysinfektioon verrattuna tilanteeseen, jossa maskia ei käytetä.

Tämä suojavaikutus on ryhmän mukaan iso ja tilastollisesti merkitsevä. Tulos on toinen kuin STM:n alkukesän selvityksessä. STM:n selvityksen mukaan kasvosuojus voi teoriassa jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta.

Suomessa hallitus ei ole toistaiseksi antanut suositusta maskien käytöstä. Taustalla on ollut myös huoli siitä, että tällöin ihmiset saattaisivat lipsua muista turvatoimista kuten turvaväleistä ja käsihygieniasta. Ryhmän mukaan uuden tutkimustiedon valossa näyttää siltä, että kun maskeja käytetään, ei ole ilmennyt näyttöä lipsumisesta.

