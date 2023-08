Läntisen Euroopan tulee varautua mahdolliseen konfliktiin Venäjän kanssa jo 3–5 vuoden aikajänteellä. Tällaisen varoituksen antaa Tekniikka&Taloudenkin haastattelema ilmasodan asiantuntija, brittiläisen RUSI:n (Royal United Services Institute) tutkija sekä Norjan ilmavoimien akatemian professori Justin Bronk.

”Niin kauan, kun Ukrainan konflikti on aktiivinen, Venäjä ei todennäköisesti kykene muodostamaan konventionaalista uhkaa Euroopalle”, Bronk arvioi Breaking Defensen haastattelussa heinäkuussa.

Nykytilanteessakin tahattoman, ydinaseiden käyttöön johtavan eskaloitumisen riski on Bronkin mukaan olemassa. Toinen ongelma nousee sitten, kun Ukrainan sota päättyy jäätyneeseen konfliktiin tai jopa puolustajien voittoon.

”On epätodennäköistä, että Venäjä silloinkaan lopettaisi mobilisaatiotaan.”

Tilanne voisi realisoitua muutamassa vuodessa, sillä Bronk ei usko että kumpikaan Ukrainan sodan osapuolista pystyisi pitämään yllä nykyistä sodankäynnin intensiteettiä. Tilanne, jossa Yhdysvaltain sotavoima on sidottu konfliktiin Kiinan kanssa, ja eurooppalaiset Nato-maat ovat omillaan, voisi tarjota Venäjälle uuden mahdollisuuden.

”Naton rikkomiseen Venäjän tarvitsisi vain demonstroida, että artikla 5 on bluffia. Itse valloittaisin rajalta jonkun pienen ja merkityksettömän palan rämeistä metsämaata, laittaisin sinne joukkoja sekä ilmatorjuntaa ja toteaisin jollakin keksityllä syyllä, että tästä emme liiku.”

Lähtee. Suomen ilmavoimien F/A-18C Hornet -monitoimihävittäjä suorittamassa AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Weapon) -ohjuksen koelaukaisua Yhdysvalloissa maaliskuussa 2018. Kuva: Ilmavoimat

Venäjän uhka näkyy hankintapäätöksissä

Ilmasodan näkökulmasta läntisen Euroopan maiden varautuminen on kaksijakoista. Bronkin arvion mukaan osa maista tekee selkeästi hankintapäätöksiä Venäjän uhkaa varten.

”Puhutaan maista, jotka hankkivat suuria määriä F-35-kalustoa, tai kohottavat niiden hankintamäärää, ja käyttävät paljon rahaa pitkän kantaman asetyyppeihin: JASSM, JASSM-ER, AGM SLAM-ER ja SPEAR 3. Toisin sanoen hankitaan kalustoa, joka on kallista mutta erityisesti suunniteltu vihollisen ilmapuolustuksen tuhoamiseen tai tukahduttamiseen (SEAD/DEAD eli Suppression and Destruction of Enemy Air Defenses), avainasemassa sen tuhoaminen.”

Osa maista taas panostaa pääasiallisesti seuraavan sukupolven hävittäjäprojekteihin, kuten Britannian, Italian (ja Japanin) FCAS sekä ranskalais-saksalais-espanjalainen SCAF.

”Parhaalla tahdollakaan ne eivät ole valmiina aikaisemmin kuin 2030-luvun loppupuolella.”

Suomen puolustusvoimista Bronkilla on varsin positiivinen näkemys.

”Kenellä on Euroopan paras pelote? Suomella. Maa kykenee mobilisoimaan 270 000 sotilaan joukon viikossa, mitä myös harjoitellaan, ja Suomella on ampumatarvikereserviä yli 1 000 tykistöaseelle kuuden kuukauden korkean intensiteetin taistelua varten.”

Bronkin mukaan Suomi ymmärtää venäläistä mielenlaatua.

”Mitä Venäjä laskee? Aseita, varastoja, tankkeja. Se saattaa meistä vaikuttaa kovin vanhanaikaiselta, mutta pelote vaikuttaa venäläisessä mielessä, ei meidän päissämme.”

Lue myös: