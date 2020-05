Omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) sai viikonloppuna hallituskumppani vihreät takajaloilleen arvioimalla Helsingin Sanomille, että ”turve voi saada koronakriisistä jatkoaikaa”.

”Toki keskustelu käydään ilmastopolitiikkaa vasten, mutta turpeella voi olla sen kaltaisia huoltovarmuusaspekteja, joita ei voin noin vain sivuuttaa”, Tuppurainen sanoi.

Vihreissä älähdettiin heti.

”Hallitus pitää kiinni ilmastotavoitteistaan. Tavoitteena on hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Turve on fossiilinen polttoaine, jonka energiapoltto ei kuulu fossiilivapaaseen yhteiskuntaan. Koronakriisin keskellä ei suljeta silmiä ilmastokriisiltä”, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari tviittasi.

Myös vihreiden kansanedustaja Iiris Suomela korosti, että hiilineutraali Suomi 2035 on yksi hallituksen tärkeimmistä tavoitteista, josta ei luovuta koronan takia.

”Tästä on yhdessä sovittu. Selvää on, että tämä ei onnistu ilman turpeesta luopumista. Maailma on pidettävä elinkelpoisena myös tulevina vuosikymmeninä.”

Ympäristöministeri Krista Mikkonenkin (vihr) tyrmäsi Tuppuraisen väläyttämän lisäajan heti lauantaina.

”Mikään ei ole hallituksen turvekannoissa muuttunut, eikä ilmastonmuutosta ole peruttu”, Mikkonen kommentoi Helsingin Sanomille.

Tytti Tuppurainen peräänkuuluttaa nyt malttia.

”Turvesodalle ei ole mitään syytä. Hallitusohjelma pitää”, hän tviittaa.

Hallitusohjelman mukaan turpeen energiakäyttö vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä.

