Venäjän puolustusministeriö kertoi tiistai-iltana maan asevoimien pysäyttäneen Ukrainan puolelta Belgorodin alueelle hyökänneen aseistautuneen ryhmän etenemisen ja eliminoineen taistelijat.

Venäjän mukaan ryhmän noin 70 taistelijaa tuhottiin ilma- ja tykistöiskuilla. Osa aseistautuneesta ryhmästä poistui Ukrainan puolelle, mutta venäläisväitteen mukaan nämäkin taistelijat eliminoitiin. Ajatushautomo ISW arvioi Venäjän todennäköisesti onnistuneen ainakin työntämään Kreml-vastaiset ryhmät takaisin Ukrainan alueelle.

Kreml syyttää iskusta Ukrainan asevoimia, jonka mukaan Venäjän puolelle iskeneet taistelijat kuitenkin ovat Venäjän kansalaisia. Pistohyökkäyksestä ovat ottaneet vastuun venäläisistä taistelijoista koostuvat ryhmät, jotka ovat osallistuneet Ukrainan puolustustaisteluun.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja Matthew Miller kommentoi Belgorodin tapahtumia tiistaina lehdistötapaamisessa. Miller teki pesäeroa Ukrainaa voimallisesti tukevan Yhdysvaltain ja Venäjän puolelle suuntautuneen vastahyökkäyksen välille.

”Kuten olemme sanoneet aiemminkin, emme kannusta tai mahdollista iskuja Ukrainan rajojen ulkopuolelle. Mutta on tärkeää koko ajan muistaa, että Venäjä on hyökkääjä. Se on Venäjä, joka iskee siviilikohteisiin, tuhoaa kouluja ja sairaaloita ja tappaa tuhansittain siviilejä. Joten jätämme kumppanimme Ukrainan päätettäväksi, miten se sotaansa käy”, Miller sanoi.

Hänen mukaansa Yhdysvalloilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuka oli hyökkäyksen takana.

Sosiaalisessa mediassa oli kiertänyt väitteitä Yhdysvaltain toimittamien aseiden käyttämisestä Belgorodin hyökkäyksessä. Venäjä julkaisi myöhemmin myös kuvia tuhotuista länsimaisista ja yhdysvaltalaisista panssariajoneuvoista, joita se väittää käytetyn hyökkäyksessä. Myös sanomalehti New York Timesin tietojen mukaan yhdysvaltalaisvalmisteisia ajoneuvoja olisi ollut mukana.

Miller suhtautui skeptisesti väitteiden paikkansapitävyyteen, mutta myönsi tilanteen olevan epäselvä.

Belgorodiin iskettiin paikallishallinnon mukaan dronella jälleen tiistai-iltana, kun asejoukkoon liittynyt terrorismin vastainen operaatio oli jo julistettu päättyneeksi, BBC kertoo.