Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb ei odota, että tulevalla presidenttikaudella syntyisi ongelmia presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan yhteistyössä.

”Olen aivan varma siitä, että yhteistyö olisi saumatonta. Tässä maailmantilanteessa meillä ei ole varaa reviirikiistoihin. Omalla kohdalla on auttanut, että on nähnyt sen yhteistyön läheltä kolmen presidentin kaudelta”, Stubb kommentoi kokoomuksen puoluepäivän yhteydessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Häneltä kysyttiin myös tuoreista mielipidemittauksista. Stubb oli tällä viikolla nousussa sekä Ilta-Sanomien että Helsingin Sanomien gallupeissa.

”Vaaleihin on yli viisi kuukautta aikaa, pitkä on matka. Tämä on eräänlainen kestävyyslaji, joten galluppien tuijottaminen tässä vaiheessa ei ole hirveän tärkeää. Tietysti tuntuu hienolta, että kun tulee ehdolle, tapahtuu tällainen hyppäys.”

Stubbin mukaan erojen hakeminen muihin presidenttiehdokkaisiin ei ole tarkoituksenmukaista. Hän kehui tiedotustilaisuudessa kaikkia tämän hetken vastaehdokkaitaan eli Pekka Haavistoa, Olli Rehniä, Mika Aaltolaa ja Jussi Halla-Ahoa.

”En ole huolissani, että Suomi ei olisi vaalien jälkeen hyvissä käsissä.”

Stubbin mukaan suomalaiset odottavat tulevalta presidentiltä kahta asiaa, joista ensimmäinen on ulko- ja turvallisuusopolitiikka ja toinen yhteenkuuluvuuden tunteen luominen Suomeen.

”Idealismin aika on ohi.”

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Petteri Orpo perusteli kokoomuksen puoluepäivässä Stubbin valintaa presidenttiehdokkaaksi muun muassa sillä, että tämä on ollut seitsemän vuotta pois päivänpolitiikasta.

”Seitsemän vuotta poissa päivänpolitiikasta ja kotimaan ympyröistä on tuonut perspektiiviä”, Orpo totesi yhdessä Stubbin ja kokoomuksen muun puoluejohdon kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Alexander Stubb sanoi toivovansa, että kokoomus puolueena toisi ”vähän erilaisen näkökulman” kampanjointiin.

”Tulemme tekemään työtä avoimen, turvallisen ja kansainvälisen Suomen teen. On paljon hyviä ehdokkaita, en lähde missään nimessä erottautumaan, vaan enemmänkin oppimaan ja sitten tekemään hienoa kisaa.”

Stubb toivoo, ettei vaalikampanjoinnista tule likaista.

"Toivon, ettei Suomessa tällaista kehitystä nähdä. Likaista vaalikampanjaa emme tarvitse tässä maailmantilanteessa.”

Hän varoittaa samalla erilaisten trollien toiminnasta ja korostaa kansalaisvalppautta disinformaatiota vastaan.

"Voidaan olla eri mieltä esimerkiksi Halla-Ahon kanssa, mutta keskustelua pitää voida tyylikkäästi käydä.”

Kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous nimeää presidenttiehdokkaan virallisesti 28. lokakuuta.

