Epäilyjen kohteena olevien kuntien asukkaat ovat kertoneet medialle, että yhdestä äänestä on tarjottu käteistä 50–200 euroa.

Espanjassa ensi sunnuntaina pidettävien alue- ja kuntavaalien ennakkoäänestyksessä on paljastunut, että postiääniä on mahdollista ostaa katutasolla käteisellä maksamalla.

Poliisi on viime päivinä pidättänyt kuulusteltaviksi äänten ostosta epäiltyjä kahdella paikkakunnalla. Epäiltyjen joukossa on maan hallitusta johtavan sosialistipuolueen paikallispoliitikkoja.

Ääniä on ostettu ainakin Melillassa, joka on Espanjalle kuuluva yli 80 000 asukkaan kaupunki Afrikan rannikolla, sekä mantereella sijaitsevassa runsaan 4 000 asukkaan kunnassa Mojácarissa.

Monet näiden kuntien asukkaat ovat kertoneet medialle, että yhdestä äänestä on tarjottu käteistä 50–200 euroa.

Vilpin mahdollistaa tapa, jolla postiäänestys Espanjassa järjestetään. Sen vuoksi vastaavaa voi periaatteessa tapahtua myös valtiollisissa vaaleissa tai isoilla paikkakunnilla.

Postiääni annetaan kotona

Espanjassa ennakkoon äänestävä tilaa vaalilautakunnalta todistuksen äänioikeudestaan. Tilauksen voi tehdä postikonttorissa tai netissä. Henkilöllisyys on tilattaessa todistettava.

Postinkantaja tuo äänestäjälle kotiin todistuksen äänioikeudesta ja äänestyslipukkeet, jotka ovat puolueiden ehdokaslistoja. Posteljooni tarkistaa saajan henkilöllisyyden.

Äänestys tapahtuu sulkemalla valittu puoluelista anonyymiin kirjekuoreen. Toiseen anonyymiin kuoreen suljetaan todistus äänioikeudesta.

Molemmat kuoret laitetaan kolmanteen anonyymiin kuoreen, joka suljetaan ja viedään postiin lähetettäväksi vaalilautakunnalle.

Postissa kuori leimataan, mutta ei enää kysytä henkilöpapereita, sillä kuorihan on suljettu ja anonyymi.

Ongelma syntyy siitä, että äänestys tapahtuu kotona tai baaripöydässä. Jos joku maksaa äänestä vaikka sata euroa, hän voi samalla varmistaa, että saa rahalla sen mitä haluaa.

Ostaja voi itse käydä viemässä äänestyskuoren postiin. Jos hän ostaa useita ääniä, hän ei ehkä halua viedä niitä itse, vaan palkkaa bulvaanin. Melillassa on nähty kadulla asuvia huumeongelmaisia leimauttamassa useita äänestyskuoria kerralla.

Hylkäämisestä ei vielä päätöksiä

Alue- ja kuntavaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä on tänään torstaina. Vaikka postiääniongelma on tullut esiin aiemmissakin vaaleissa ja siitä on Melillassa annettu tuomioitakin, ei menettelytapaa ole korjattu.

Tällä kertaa media on nostanut asian isoksi skandaaliksi, mutta vielä ei ole päätetty hylätäänkö ennakkoääniä. Mojácarissa sosialistipuolue poisti listoiltaan yhden poliisikuulusteluihin joutuneen ehdokkaan.

Espanjassa on valtiolliset vaalit vuoden lopulla. Maa on poliittisesti kahtiajakautunut ja ennusteiden mukaan kamppailu vallasta hallitsevan vasemmiston ja oikeisto-opposition välillä on hyvin tiukka.

TV-keskusteluissa on muistutettu, että Yhdysvalloissa juuri ennakkoääniin kohdistuvat epäilyt kiihottivat presidentti Donald Trumpin kannattajia hyökkäämään edustajainhuoneeseen tammikuussa 2021.