Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen vastasi torstaina opetusalan ammattijärjestö OAJ:n kritiikkiin muun muassa kasvomaskisuositusta koskien.

Puumalaiselta kysyttiin asiasta THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä koronavirustilannetta käsittelevässä tiedotustilaisuudessa.

OAJ esitti eilen tiedoteessaan suoria kysymyksiä THL:lle muun muassa siitä, mitkä ovat uositukset oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle maskien käytöstä peruskouluissa koronan kiihtymisvaiheessa ja leviämisvaiheessa.

”Jos luokassa vaikkapa puolet on täyttänyt 13 ja toinen puoli on vielä 12, niin käyttääkö vain puolet maskeja? Lisäksi on pääteltävä, ettei maskisuositus koske nuorempia lapsia. Opetus on jatkunut läpi korona-ajan, ja siksi viranomaisten pitää ottaa huomioon ohjeistuksissaan tällaiset käytännön kysymykset ja ohjeistaa niistä selkeästi”, OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoi.

Puumalaisen mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön, Työterveyslaitoksen, STM:n ja THL:n kesken on käyty aktiivista keskustelua asiasta ja OAJ:n viesti on kuultu.

”Pyrimme mahdollisimman hyvään ohjeistukseen”, Puumalainen vakuutti.

Hän kuitenkin huomautti, että moni OAJ:n kysymys on ”yksityiskohtainen ja koulukohtainen”, ja vastaukset tällaisiin kysymyksiin löytyvät parhaiten paikallistasolta: kunnasta, rehtorilta, kouluterveyshuollosta.

”THL:n suositus maskinkäyttöä koskien on haluttu tarkoituksella tehdä sellaiseksi, että kunnalla ja sairaanhoitopiirillä mahdollisuus omiin olosuhteisiin edelleen soveltaa. Sitä voidaan ottaa käyttöön eri tavoilla eri puolilla”, Puumalainen sanoi.

Hiljattain esimerkiksi pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä suositteli kasvomaskin käyttöä peruskoulujen henkilöstölle.

