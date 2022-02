Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, että Venäjän uhassa Ukrainalle ollaan nyt taitekohdassa.

”Ollaan 50-50-tilanteessa, kuilun partaalla”, Aaltola sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Mahdollisia ovat siirrot, jotka vievät pois sodan partaalta, ja tämän vuoksi Yhdysvallat julkaisi tiedustelutietojaan viikonloppuna. Yhdysvallat arvioi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on mahdollinen keskiviikkona 16. helmikuuta.

Ylen aamun haastattelussa hän katsoi jo pidemmälle ja arvioi, ettei Venäjän sapelinkalistelu ole laantumassa.

Venäjän päämäärä on ”jollakin tavalla palauttaa jotakin sellaista, jota he kokevat menettäneensä”, Aaltola sanoi viitaten Venäjän vaatimuksiin puolustusliitto Natolle siitä, ettei Nato laajene itään.

”Ne polut tuon asian palauttamiseen pitävät sisällään sodan mahdollisuuden. Tässä ei kannata kauhistua tulevia episodeja, niitä tulee vielä tämän jälkeenkin, vaikka Ukrainan tilanne jollakin lailla väliaikaisesti selviäisikin”, Aaltola sanoi.

”Näitä episodeja on tulossa. Venäjä todennäköisesti tulee vilauttamaan ydinasekorttiaan. Ei kannata säikähtää. Kaikenlaista on odotettavissa tulevina vuosina. Venäjä hakee asemaansa kartalla ja kokee, ettei sen ääntä kuunnella. Tästä seuraa se, että Venäjän sapelinkalistelu on poissa koko tämän alueen – Jäämereltä Itämerelle ja Mustallemerelle – turvallisuudesta.”

Aaltola on aiemmin arvioinut, että laajemman alueellisen konfliktin mahdollisuus Euroopassa on varteenotettava seuraavien vuosien kuluessa Pohjolaa myöten.

