Etelä-Suomen aluehallintovirasto kertoo, että sen päätös tilojen sulkemisesta pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla pysyy ennallaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että alueen yritykset, kuten yksityiset kuntosalit ja muut ryhmäliikuntapaikat, voivat pitää tilansa käytössä, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.

”Ulkotiloissa vastaava asiakasmääräraja on viisikymmentä. Jos toimija ei rajaa tilojen käyttöä korkeintaan edellä mainittuihin henkilömääriin, tilat on suljettava. Tilojen käytössä on huomioitava tartuntatautilain mukaiset uudet velvoitteet terveysturvallisista järjestelyistä ja asiakkaiden ohjeistamisesta. Jos terveysturvallisuudesta ei ole mahdollista huolehtia, tilaa ei voi käyttää”, AVI tiedottaa.

Avi ei näin ollen taipunut asiassa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tahtoon. STM on tulkinnut tartuntatautilain tilapäistä muutosta niin, että kaikki yritysten tilat olisi suljettava pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla kahden viikon määräajaksi.

Pääministeri Sanna Marin (sd) pahoitteli maanantaina tulkintaerimielisyyden yrityksille aiheuttamaa epävarmuutta. Aluehallintovirasto ja ministeriö ovat sovitelleet linjojaan yhteen alkuviikon aikana.

”Aluehallintovirasto on ottanut huomioon päätöksenteon jälkeen sosiaali- ja terveysministeriöstä saamansa ohjauksen ja toteaa perusteellisen harkinnan ja ministeriön kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen kokonaisarvionaan, että 26.2.2021 tehtyä päätöstä ei ole ohjauksen johdosta syytä muuttaa”, virasto kertoo alkuviikon keskusteluista.

Päätös: Tiloja suljetaan laajalti

Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki 26.2.2021 päätöksen, jolla määrätään suljettavaksi tietyt tilat pääkaupunkiseudulla eli Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan alueella sekä Järvenpään, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Tuusulan alueella 1.–14.3.2021 väliseksi ajaksi.

Päätös tilojen sulkemisesta koskee laajasti niin julkisen kuin yksityisen sektorin toimijoiden seuraavia tiloja:

– joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

– yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

– tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

– huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

– sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

– kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Aluehallintoviraston päätös velvoittaa edellä lueteltujen kuntien alueilla toimijoita sulkemaan tilansa. Kuten mainittua, poikkeuksena ”sisätiloja on kuitenkin mahdollista käyttää, jos niissä on samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa”, ja ulkotiloja korkeintaan 50 ihmisen asiakasmäärällä.

Lisäksi muuten suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

”Toimintamme tärkein kulmakivi on lainmukaisuus”

Avin tiedotteen mukaan päätös tilojen sulkemisesta on tiukin mahdollinen toimi, jonka aluehallintovirasto voi tartuntatautilain puitteissa alueen toimijoille asettaa. Aluehallintovirastojen asiantuntijat ovat valtakunnallisessa yhteistyössä päätyneet yhdenmukaiseen tulkintaan tartuntatautilain pykälän 58 g soveltamisesta.

”Arvioimme uuden lakipykälän 58 g eli ns. sulkupykälän soveltamisen rajoja jo päätöstä alun perin tehdessämme erittäin tarkasti”, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Merja Ekqvist sanoo tiedotteessa.

”Päätös tehtiin nopealla aikataululla mutta hyvin vahvalla juridisella asiantuntemuksellamme. Toimintamme tärkein kulmakivi on lainmukaisuus, emmekä ole tinkineet tästä päätöstä valmistellessamme. Ymmärrämme erittäin hyvin tartuntatautilain tarkoituksen ja sen uusien pykälien tavoitteet sekä tautitilanteen vakavuuden. Nyt toivomme työrauhaa asiantuntijoillemme ja johdolle.”

Etelä-Suomen aluehallintovirasto korostaa, että tautitilanne on alueella erittäin vakava ja herkästi leviävät virusmuunnokset lisäävät entisestään riskiä tilanteen nopealle pahenemiselle. Voimassa on tilojen sulkupäätöksen lisäksi lukuisia muita rajoituksia, joiden laajuus ja sisältö vaihtelevat alueittain.

”Nyt jos koskaan on ihan jokaisen meistä – jokaisen toimijan ja yksittäisen ihmisen – tehtävä voitavansa, jotta taltutamme yhdessä epidemian pahenemisen ja turvaamme terveydenhuollon kantokyvyn”, muistuttaa Merja Ekqvist.

”Me teemme osaltamme tämän varmistamiseksi tarvittavat päätökset ja määräykset toimivaltamme rajoissa. Siltä osin kuin toimenpiteitä ei voi viranomaispäätöksillä tai muuten lain nojalla määrätä, jokaisen pitää elää itse vastuullisesti ja noudattaa voimassa olevia suosituksia ja ohjeita hygieniasta, turvaetäisyyksistä ja ylimääräisten lähikontaktien välttämisestä. Jos nyt emme toimi vastuullisesti, voidaan yhteiskunnan toimintoja joutua rajoittamaan vielä voimakkaammin.”

Myös tiukat kokoontumisrajoitukset ovat edelleen voimassa, ja ”aluehallintovirasto on kiristämässä niitä Etelä-Suomen alueella heikentyneen epidemiatilanteen vuoksi”.

”Päätöksiä valmistellaan ja niistä tiedotetaan mahdollisimman pian.”

