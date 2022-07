Pääministeri Sanna Marin (sd) on omalta osaltaan hoitanut Fortumin tytäryhtiön Uniperin kriisiä lomastaan huolimatta, viestitään nyt pääministeripuolue SDP:stä. Oppositio on vaatinut Marinia keskeyttämään lomansa tilanteen vuoksi.

Marinin roolista kertoivat SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) saapuessaan eduskunnan talousvaliokunnan Uniperiä ja energiatilannetta käsittelevään kokoukseen tänään tiistaina. Kumpikaan ei erikseen tarkentanut, onko Marin hoitanut yhteyksiä myös lomansa aikana.

Saksan ja Suomen hallitukset neuvottelevat parhaillaan, miten emoyhtiö Fortumin pitäisi osallistua Uniperin pelastamiseen ja mikä on Uniperin tuleva rakenne. Suomen valtio omistaa yli 50 prosenttia Fortumista.

Venäjän kaasun katkon vuoksi Uniper joutuu toimittamaan kaasua asiakkailleen ennalta määräytyneillä hinnoilla, mutta joutuu itse hankkimaan kaasua huomattavasti korkeammalla hinnalla. Saksassa Uniperin kaasulla lämmitetään myös kotitalouksia.

”Minulla on sellainen käsitys, että Marin on osallistunut tähän prosessiin juuri sillä painoarvolla, mikä häneltä vaaditaan. Eli hänellä on yhteydet auki ja hänellä on henkilökohtaiset yhteydet kaikkialle Eurooppaan jatkuvasti, jos niitä tarvitaan” Mäkynen kertoi medialle ennen kokousta.

Tuppurainen on käyttänyt SDP:n sisäisiä kontaktejaan ja tehnyt myös epävirallisia matkoja Saksaan, Mäkynen kertoi.

”Sanna Marin pitää huolta pääministerinä siitä, että yhteydet pelaavat muihin valtionpäämiehiin”, Mäkynen myös sanoi.

Tuppuraisen mukaan Marin on ollut suoraan yhteydessä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin.

”Meillä on ollut Sanna Mariniin yhteydet ja hän on omalta osaltaan hoitanut yhteyksiä Saksan liittokansleri Olaf Scholziin”, Tuppurainen sanoi.

Tuppurainen ei kuitenkaan avannut tarkemmin tätä yhteydenpitoa.

Tuppurainen sanoi, että Uniperin tilanteen ratkomiseen käytetään nyt kaikki aika ja kaikki resurssit. Asia on tärkein prioriteetti nyt, Tuppurainen sanoi.