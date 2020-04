Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) kehottaa kaupunkilaisia pysymään vappuna kotona ja noudattamaan rajoituksia.

"Tehdään tästä hyvä ja erilainen vappu”, Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessaan ja kehotti viettämään kevään juhlaa perhepiirissä välttäen ylimääräisiä kontakteja.

”Tehdään tästä maailman paras etävappu.”

Vapaavuori korosti, että fyysisessä Helsingissä ei vappuna tapahdu mitään.

”Helsingin fyysinen vappu on peruttu.”

Helsinki on järjestänyt monenlaista virtuaalista ohjelmaa vapuksi. Perinteinen Mantan lakitus nähdään virtuaalisesti, samoin JVG:n keikka. Havis Amanda on parhaillaan aidattuna ja sitä vartioidaan.

Helsinki ei varaudu vapun juhlintaan Kaivopuistossa lainkaan. Myöskään Helsingin Seudun Liikenne ei varaudu lisävuoroilla vappuun, kuten tavallisesti.

Lisäksi sesonkimyynti on kielletty Helsingin toreilla. Normaali toritoiminta on kuitenkin sallittua.

Pormestari: Älä jätä lääkärikäyntiä väliin

Pormestari kävi tiedotustilaisuudessa läpi myös ajankohtaiset koronaluvut. Iso osa Suomen koronakuolemista on tapahtunut hoivakodeissa – niin myös Helsingissä.

Vapaavuoren mukaan koronavirukseen on Helsingissä menehtynyt tähän mennessä 112 ihmistä, joista 74 on menehtynyt hoivapalveluissa. Koko Suomen koronatapauksista noin 40 prosenttia on yhä todettu Helsingissä.

”Syvimmät osanotot kaikkien menehtyneiden omaisille”, Vapaavuori sanoi.

Suomessa tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan 199. Menehtyneistä 49 prosenttia on ollut sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja 1 prosentti kotona tai muualla, 21 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa ja 29 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä.

Pormestari on huolissaan siitä, että ihmiset jättävät nyt menemättä lääkäriin koronan takia. Hän halusi rohkaista helsinkiläisiä huolehtimaan itsestään ja läheisistään.

"Voi olla kohtalokasta, jos pidempiaikaiset sairaudet pääsevät pahenemaan.”

Vapaavuori myös muistutti, että perheille ja lapsille on tarjolla monenlaista tukea kaupungin puolesta.

Vapaavuoren mukaan koronasta koituva ”taloudellinen isku tulee olemaan Helsingille todella raskas”. Yksi syy on se, että kaupungin palvelurakenne on poikkeuksellisen palveluvaltainen. Vapaavuoren mukaan Helsingin kaupunki pyrkii nyt kaikin keinoin välttää omien työntekijöidensä lomautukset. Kukaan ei kuitenkaan voi olla töissä toimettomana, hän muistutti.

