Kasvosuojien käyttö on yleistynyt maailmalla koronaviruspandemian aikana, mutta WHO jättäisi maskit terveydenhuollon henkilöstön ja sairaiden käyttöön.

Maailman terveysjärjestö WHO pitää kiinni suosituksestaan, jonka mukaan kasvosuojaa ei ole koronavirusaikana syytä käyttää, ellei ihminen ole itse sairas tai pidä huolta jostakusta virukseen sairastuneesta.

Uutiskanava CNN kertoo WHO:n tuoreesta kannanotosta kasvosuojakysymykseen.

”Ei ole erityistä todistusaineistoa sen puolesta, että maskien laaja käyttö väestössä olisi hyödyllistä. Itse asiassa on jonkin verran viitteitä päinvastaisesta [että maskien käytöstä on haittaa], jos kasvosuojia käytetään väärin tai ne eivät sovi kunnolla”, sanoi WHO:n terveyshätätilojen ohjelmajohtaja Mike Ryan maanantaina.

WHO:n ohje on siis ennallaan. Järjestö on ohjeistanut verkkosivullaan, että terveen ihmisen ei tule käyttää kasvomaskia, paitsi jos hän pitää huolta koronavirukseen sairastuneesta. Sen sijaan sairaan ihmisen – yskivän tai niiskuttavan – kannattaa käyttää kasvosuojaa leviämisen estämiseksi. Tällöinkin maski on tehokas vain, jos sitä käytetään oikein ja jos sen käyttö yhdistyy hyvään käsihygieniaan.

WHO:n suositukselle on myös raadollisempi syy. Pandemia on aiheuttanut maailmanlaajuisen pulan terveydenhuollon suojavarusteita, ja maskit halutaan varata terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön. WHO:n epidemiologisti Maria Van Kerkhoven mukaan suojavarusteiden priorisointi niille, jotka niitä tarvitsevat eniten, on tärkeää juuri nyt.

”Juuri nyt suurimmassa riskissä ovat etulinjan terveydenhuollon työntekijät, jotka altistuvat virukselle päivän joka sekuntina. Ajatus siitä, että heillä ei olisi maskeja, on hirveä”, Ryan sanoo.

”Yhteisössä emme suosittele maskien käyttöä muuten kuin silloin, jos olet sairas, eli keinona estää viruksen leviämistä eteenpäin”, Van Kerkhoven jatkoi CNN:n mukaan.

Itävallassa, Tsekissä ja Slovakiassa uusia määräyksiä

Valtiojohtajien paine vähentää koronaviruksen leviämistä on suuri, ja siksi esimerkiksi Euroopan maissa onkin ryhdytty erilaisiin toimiin myös kasvosuojien osalta – yhteistä eri maille on kaikenlaisten suojavarusteiden haaliminen sieltä mistä niitä löytyy.

Itävallassa hallitus on kiristänyt koronatoimiaan määräämällä suu- ja nenäsuojukset pakollisiksi supermarketeissa keskiviikosta 1. huhtikuuta lähtien, Euractiv kertoo. Maskeja tullaan jakamaan kauppojen ovilla, ja kaupoissa tullaan myös tehostetusti pitämään huolta riittävistä turvaväleistä. Maa ottaa käyttöön myös muita uusia toimia kuten aloittaa väestön satunnaistestit oireettomien tai vähäoireisten tartuntojen havaitsemiseksi.

Aiemmin Tsekin tasavalta ja Slovakia ovat määränneet kasvosuojat pakollisiksi kaikille ihmisille julkisilla paikoilla liikuttaessa. Ne ovat brittilehti Guardianin mukaan ainoat EU-maat, joissa on toimittu näin. Tsekissä jopa tavalliset kansalaiset ovatkin ryhtyneet valmistamaan omatekoisia kasvosuojia, koska valtio ei niitä kansalle toimita.