Nordea laskee Suomen talouskasvun ennustettaan tälle vuodelle kahteen prosenttiin ja ensi vuodelle 1,5 prosenttiin. Pankin mukaan tämä on melko optimistinen ennusteura, jonka lisäksi muutkin skenaariot ovat mahdollisia.

Ennustemuutoksen taustalla ovat Ukrainan sodan ja Kiinan koronatoimien seuraukset. Nordean mukaan kumpikin näistä on maailmantaloudelle shokki, joka heikentää globaalia kasvuennustetta ja samalla kiihdyttää jo ennestään korkean inflaation näkymiä. Kasvunäkymiä koettelevat Nordean mukaan kasvanut epävarmuus, kotitalouksien hupeneva ostovoima ja nousevat rahoituskustannukset.

”On hyvin epävarmaa, miten kuluttajat ja yritykset reagoivat tähän poikkeukselliseen tilanteeseen. Hyvin harvoin kasvuennustetta tehdessä punnitsemme sekä vauhdikkaan kasvun jatkumisen että taantuman välillä, mutta nyt kaikki ääripäät ovat mahdollisia. Ennusteemme melko optimistinen ura on vain yksi mahdollisista kehityskuluista”, Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu kommentoi talouskatsauksessa.

Suomen talous on Nordean mukaan melko hyvässä asemassa ottamaan iskut vastaan, mikä mahdollistaa talouskasvun jatkumisen tänä vuonna. Kasvua vaimentavat kuitenkin Venäjän-viennin romahdus, kuluttajien ostovoiman heikkeneminen ja yleinen epävarmuus. Venäjän-viennin Nordea näkee laskevan pysyvästi, sillä Suomi pystyy suurelta osin löytämään korvaavaa kysyntää muualta maailmasta.

Yrityksille Nordea odottaa lisääntyviä kustannuspaineita energian ja raaka-aineiden hinnannoususta. Toisaalta Suomen vientirakenne on hintojen nousun kannalta suotuisa, ja teollisuuden vientiä puskuroivat vahvat tilauskannat.

”Noin puolet Suomen tavaraviennistä on erilaisia raaka-aineita tai materiaaleja, joissa hinnat ovat nousseet voimakkaasti tänä vuonna. Kansantaloutena Suomi ei olekaan kärsinyt hintojen noususta toisin kuin monet Euroopan maat, joissa vaihtosuhde on romahtanut tuontihintojen noustessa vientihintoja nopeammin. Lisäksi sähkön hinta on jäämässä Suomessa pysyvämmin monia kilpailijamaita alemmalle tasolle, mikä tukee teollisuuden kilpailukykyä”, Nordean ekonomisti Juho Kostiainen sanoo talousennusteessa.

Kotitalouksien tilannetta vaikeuttavat tänä vuonna korkea inflaatio ja nousevat asuntolainojen korot. Reaalipalkkoihin Nordea odottaa vuoden aikana noin kahden prosentin laskua. Kotimaista kysyntää tukevat pankin mukaan kotitalouksille kertyneet säästöt ja palvelusektorin toipuminen koronasulkujen ajalta. Kuluttajahintoihin Nordea odottaa tälle vuodelle 4,7 prosentin nousua, kun viime vuonna lukema oli 2,7 prosenttia.

”Kulutus on siirtymässä tavaroista palveluihin, mikä osaltaan tukee työllisyyskehitystä, kun palveluiden kotimaisuusaste on selvästi tavaroita suurempi”, Kostiainen sanoo.

Maailmalla kiihtynyt inflaatio ei Nordean mukaan näytä hellittävän, sillä ruuan ja energian hintojen nähdään pysyvän korkeina aiemmin odotettua pidempään. Koivun mukaan talouskehitys vaikuttaa siihen, kuinka vahvoja kerrannaisvaikutuksia inflaatiosta nähdään esimerkiksi Euroopan palkkatasoissa ja Euroopan keskuspankin toimissa.

”Yksi maailmantalouden suurimmista riskeistä liittyy edelleen siihen, saako USA:n keskuspankki maassa vallitsevan voimakkaan ja laajan inflaatiokierteen hallitusti kontrolliin”, Tuuli Koivu arvioi.

Nordea ennustaa maailmantalouden kasvavan tänä vuonna 3,3 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 prosenttia. Yhdysvaltojen talouskasvuennuste on tälle vuodelle 3,2 ja ensi vuodelle 2,1 prosenttia. Euroalueen kasvuennusteeksi Nordea antaa tälle vuodelle 3,0 ja ensi vuodelle 1,5 prosenttia. Kiinan kasvuennusteena on 4,0 prosenttia tälle vuodelle ja 5,0 prosenttia ensi vuodelle.

