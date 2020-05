Helsingin kaupungin Laakson sairaalan työntekijöillä on todettu useita koronavirustartuntoja, kertoo pormestari Jan Vapaavuori (kok).

Pormestarin mukaan yhteensä koronatartunta on todettu 69 henkilöllä maaliskuun puolivälin jälkeen. Kolmasosa on jo parantunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista.

Yhteensä Laakson sairaala-alueella on noin 800 työntekijää.

Noin puolet tartunnoista on todettu Vapaavuoren mukaan kolmella osastolla, joilla hoidetaan koronan takia sairastuneita potilaita, mutta jonkin verran myös muilla osastoilla.

Laakson koronaterveysaseman henkilökunnalla ei kuitenkaan ole todettu tartuntoja.

Vapaavuoren mukaan kaikki sairaala-alueella työskentelevät testataan, myös oireettomat. Testejä on otettu jo lähes 500.

Kaikki sairastuneet työntekijät on asetettu Vapaavuoren mukaan eristykseen ja altistuneet kahden viikon karanteeniin. Pormestari painottaa, että töihin saa tulla vain terveenä ja oireettomana, mikä lisäksi varmistetaan jokaisen työvuoron alussa.

Pormestari kertoo, että suojautumista tehostetaan nyt entisestään. Koronaviruspotilaita hoidettaessa siirrytään käyttämään korkeamman suojaustason FFP2-hengityssuojaimia.

Vapaavuoren mukaan työntekijöiden lisäksi koronatartunnan on saanut myös 14 potilasta, joita on hoidettu muualla kuin koronaosastolla. Heidät on eristetty ja altistuneet asetettu karanteeniin. Heitä hoidetaan ja heidän vointiaan seurataan erityisin suojavarotoimin heidän omissa huoneissaan.

Pormestarin mukaan Helsingin hoivapalveluissa on kuollut 85 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Yhteensä Helsingissä on todettu koronavirusta 2249 ihmisellä. Heistä ainakin kaksi kolmasosaa on pormestarin mukaan jo parantunut koronaviruksen aiheuttamasta taudista.