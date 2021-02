Oppositiopuolue kokoomus höykytti eduskunnan kyselytunnilla hallitusta ikäihmisten kotihoidosta.

”Kokoomus on toistuvasti esittänyt huolensa tästä, ja viimeksi vaihtoehtobudjettimme yhteydessä viime loppuvuodesta esitimme, että tähän pitäisi lisätä tuhat uutta hoitajaa, mikä vaatisi 50 miljoonan euron lisäyksen. Kuitenkin, ministeri Kiuru, te ja teidän puolueenne sekä hallitus kokonaisuutena ette lähteneet tähän mukaan. Miksi ette halua tukea vanhusten kotihoitoa?” kysyi kokoomuksen Pia Kauma.

”Viime vuosien aikana olemme saaneet lukea, viimeksi eilen ja tänään Ylen uutisista, että se on sen kun pahentunut, tämä kotihoidon tilanne, ja se on pahentunut nimenomaan tämän hallituksen aikana. On tehty tietysti hyviä asioita siellä ympärivuorokautisessa, mutta valitettavasti kotihoito on rapautunut. Kannattaa lukea näitä tutkimustuloksia. Ja kun katsoo sitä teidän tekemäänne lakiuudistusta, niin ainakin gerontologian professorit ovat sitä mieltä, että ne ovat täysin ripsiliikkeitä elikkä kunnon tekoja ei tehdä kotihoitoon. Ja Teppo Kröger, professori, sanoo, että tarvitaan puoli miljardia. Sen lisäksi me tarvitaan sinne hoitajia, ja sen lisäksi me tarvitaan nimenomaan taloudellista tukea sinne niille kotihoidossa oleville ikäihmisille. Monet heistä ovat köyhyysloukussa”, sanoi kokoomuksen Paula Risikko.

”Vastenmielisiä väitteitä”. Ministeri Kiuru vakuutti, että ikäihmisten kotihoito laitetaan kuntoon. Arkistokuva. Kuva: Inka Soveri

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vastasi tiukasti kokoomukselle.

”Minusta ne väitteet ovat vastenmielisiä, jotka antavat ymmärtää, että kotihoitoa ei tällä hallituskaudella kehitettäisi”, Kiuru sanoi.

Myös pääministeri Sanna Marin (sd) osallistui tiukalla kommentilla.

”Tämä hallitus on tehnyt arvovalinnan siitä, että se laittaa vanhusten palvelut kuntoon. Ensimmäinen osa tätä kokonaisuutta on ympärivuorokautisen hoidon kuntoon laittaminen. Me kaikki muistamme ne vastenmieliset uutiset viime hallituskaudelta siitä, kuinka vanhuksia kohdeltiin kaltoin, koska hoitajia ei ollut riittävästi. Tämä kokonaisuus on viety läpi, ja nyt tähän tulee parannus, ja se on iso ja tärkeä arvovalinta. Nyt seuraavassa erässä me lähdemme laittamaan myös tätä kotihoidon puolta kuntoon”, Marin sanoi.

”Täytyy kyllä ihmetellä kokoomuksen otetta tähän kysymykseen. Te olette juuri arvostelleet sitä, kuinka hallitus on liikaa antanut kunnille rahoitusta osana esimerkiksi tätä koronan elvytystoimintaa, ja kunnat ovat juuri niitä toimijoita, jotka huolehtivat esimerkiksi kotihoidon palveluista. Soisi, että olisi myös sellaista johdonmukaisuutta keskustelussa, että kun täällä nyt vaaditaan kotihoitoa kuntoon laitettavaksi, niin ehkäpä kokoomus sitten suhtautuisi hieman myötämielisesti myös siihen tukeen, mitä kunnat ovat tässä vaikeassa tilanteessa saaneet”, pääministeri jatkoi.

Kokoomuksen Saara-Sofia Sirén vastasi:

”Tässä on juuri se keskeinen ero kokoomuksen ja hallituksen lähestymistavassa. Nimittäin kokoomus on koko ajan, jo viime kaudelta asti puhunut vanhuspalveluiden kokonaisuudistuksesta. Me olemme koko ajan halunneet puhua kokonaisuudistuksesta.”

”Miksi hallitus ei lähtenyt tekemään kokonaisuudistusta, niin kuin kokoomus on koko ajan ehdottanut?” Sirén painosti.

Marin ja Kiuru viestivät, ettei kokoomus laittanut asiaa kuntoon ollessaan hallituksessa.

”Yhtä lailla voisi kysyä, miksi kokoomus ei laittanut vanhuspalveluiden tilaa kuntoon, kun se istui hallituksessa vuodesta 2007 vuoteen 2019”, pääministeri Marin vastasi Sirénille.

