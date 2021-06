Kokoomuksen varapuheenjohtaja Antti Häkkänen vaatii selvitystä sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön vielä ennen äänestystä.

Eduskunnan on määrä äänestä sote-uudistuksesta tänään kello 14 alkavassa täysistunnossa.

Häkkäsen mukaan mietinnössä olevat pykälämuotoilut eivät ole perustuslain mukaisia.

”Luen stv [sosiaali- ja terveysvaliokunnan] mietintöä ennen äänestystä ja tarkastelen pykälämuotoiluja. Näyttää siltä, että stv ei ole korjannut pykäliä perustuslainmukaisiksi sopimusten mitätöinnin osalta. Tämä on selvitettävä ennen klo 14 äänestystä puhemiehen toimesta”, Häkkänen kirjoittaa.

”PeV [perustuslakivaliokunta] edellytti, että sopimusten mitätöinnin kynnystä pitää nostaa. Esim siten, että mitätöinti sidotaan siihen, että sopimus olennaisesti ja vakavasti vaarantaa PL 19.3. oikeudet. Tätä ei ole nähdäkseni tehty.”

Häkkäsen mukaan puhemiehen tehtävä on varmistua, että esitys on perustuslain mukainen. Hänen mukaansa asia on kahdella tavalla erityisen merkityksellinen. Ensinnäkin hänen mukaansa kyse on perustuslain valvontajärjestelmän uskottavuudessa tilanteessa, jossa sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöä ei enää tuotu perustuslakivaliokunnan arviointiin.

Toiseksi syyksi Häkkänen mainitsee sen, että länsimaisen yhteiskunnan perusrakenteet perustuvat perustuslain suojaamaan sopimusten sitovuuteen ja nyt muodostetaan uutta linjaa, kuinka helposti sopimuksia voidaan jälkikäteen mitätöidä Suomessa.

"Kyse on yhteiskunnallisesta luottamuksesta, jota oikeusjärjestelmä suojaa”, Häkkänen katsoo.

Myös kokoomuksen kansanedustajat Ben Zyskowicz, Sari Sarkomaa ja Mia Laiho sanovat lähettämässään tiedotteessa pitävänä vakavana virheenä, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituspuolueet ohittivat perustuslakivaliokunnan ja asiantuntijoiden huomiot soten huolestuttavan tiukasta toimeenpanonaikataulusta. Edustajien mukaan sairaanhoitopiireille, sairaaloille ja kunnille ei jää riittävästi aikaa näin mittavan muutoksen tekemiseen esitetyssä ajassa, jolloin toimeenpanoon liittyy merkittäviä aikatauluriskejä.

He viittaavat perustuslakivaliokunnan lausunnon kohtaan, jonka mukaan "...on perustuslakivaliokunnan mielestä selvää, että hyvinvointialueilla on tehtävien siirtyessä oltava riittävät toiminnalliset ja muut edellytykset järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi. Muun ohella asiakkaita koskevien tietojärjestelmien tulee olla potilasturvallisuuden takaamiseksi valmiita. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on kiinnitettävä huomiota uudistuksen aikatauluun ja tarvittaessa muutettava sääntelyä.”

”On skandaali, että sosiaali- ja terveysvaliokunnassa hallituspuolueet eivät tältä osin antaneet mitään arvoa perustuslakivaliokunnan lausunnolle, vaan pyyhkivät sillä pöytää. Mietinnössä ei ole tästä asiasta sanaakaan. Tällainen menettely on eduskunnan sääntöjen vastaista”, edustaja Zyskowicz huomauttaa tiedotteessa.

”On täysin vastuutonta ja poikkeuksellista, että massiivinen hallintouudistus runnottiin eduskunnassa pikavauhtia ilman asianmukaista käsittelyä ja vastausta perustuslakivaliokunnan sekä asiantuntijoiden vakaviin huoliin liittyen ylikireään toimeenpanoaikatauluun”, sanoo Sarkomaa.

Samoilla linjoilla on kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen.

”Taitaa äänestys siirtyä. Perustuslakivaliokunta syytä vielä tarkistaa onko sen edellyttämät vaatimukset otettu huomioon”, Heinonen sanoo Twitterissä.

Ylen tietojen mukaan eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) on pyytänyt virkakuntaa pikaisesti selvittämään tilannetta.

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) kertoo Twitterissä saaneensa eduskunnan virkajohdolta selvityksen asiasta. Hänen mukaansa mietinnön sisältö on perustuslain mukainen.

”Näin ollen sote-uudistuksen käsittely etenee tänään klo 14 pidettävässä täysistunnossa”, Vehviläinen sanoo.