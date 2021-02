Ääni on pehmeä, mutta viesti on kova. Jokaisen kuntavaaliehdokkaan pitäisi käydä kuuntelemassa valtiovarainministeriön Jani Pitkäniemen esitystä kuntien näkymistä.

Hän kantaa kunta- ja aluehallinto-osastolla niinkin hienoa titteliä kuin ylijohtaja.

Pitkämäen ensimmäinen viesti on, että kakun leipojia on varsin vähän. Vuoden 2010 lukuihin verrattuna työllisten määrä on kasvanut vain isoissa kunnissa.

Manner-Suomessa on reilut 290 kuntaa. Väestöennusteiden mukaan vain vajaassa 40 kunnassa vuonna 2030 on syntyvyys kuolleisuutta alhaisempi.

Tämä kiihdyttää kuntien eriytymistä. Kun yhdessä paikassa rakennetaan kansainvälisen tason osaamiskeskittymää ja asuntoja tuhansille uusille asukkaille vuodessa, toisessa paikassa mietitään, mistä saataisiin edes luokallinen lapsia kunnan ainoaan kouluun.

Miten viimeinen lamppu sammutetaan fiksusti?

Summa summarum, kuntapäättäjillä on edessään seuraavat vaikeat rastit. Yksi: palvelutarve kasvaa, työikäisen väestön määrä vähenee ja huoltosuhde heikkenee. Kaksi: syntyvyyden lasku pienentää lapsi-ikäluokkia ja haastaa kasvatus- ja opetussektoria. Kolme: kaupungistuminen kiihdyttää väestörakenteen muutoksia ja kuntien eriytymistä.

Ja nämä tekijät vaikuttavat väestörakenteeseen, kuntatalouteen, kuntien tehtäviin, henkilöstöön, elinvoimaan, työllisyyteen ja elinkeinoihin.

Sitten on vielä sote-uudistus. Se ei ratkaise kaikkea. Jos kunnan tilanne oli huono ennen sotea, ei siinä ole kehumista soten jälkeenkään.

Rytäkässä 200 000 ihmistä vaihtaa työnantajaa, tukipalveluihin syntyy paljon uutta järjesteltävää. Kunnassa pitää miettiä, miten sen rahoitus ja rakenne toimii jatkossa kokonaisuutena parhaiten.

Jos vähän oikoo Pitkäniemen viestiä, hän kehottaa ehdokkaita puhumaan näistä asioista realistisesti. Toisaalla on mietittävä, miten viimeinen lamppu sammutetaan fiksusti, toisaalla, miten kasvu hoidetaan kestävästi.

Edessä miljardien eurojen hoitamaton tarina

Viime vuoden poikkeukselliset koronatuet voivat hämärtää kuvaa. Ne nostivat kuntien talouden ennenäkemättömään kukoistukseen, hetkeksi.

Jatkonäkymissä valtuustoilla on paluu normaalin talouden uraan. Pitkäniemen mukaan lähivuosina on ratkottavana miljardiluokkien hoitamaton tarina.

Joten hyvä kunnallisvaaliehdokas: katso totuutta peiliin, älä lupaa liikoja ja keskity niihin kysymyksiin, jotka ovat oman kuntasi kannalta keskeisiä.