Häkissä ulkoilevilla kanoilla on jonkinmoinen riski saada lintuinfluenssa, joka on levinnyt pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaasti kuluneen reilun vuoden aikana.

Linnuillakin pandemia. Häkissä ulkoilevilla kanoilla on jonkinmoinen riski saada lintuinfluenssa, joka on levinnyt pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaasti kuluneen reilun vuoden aikana.

Linnuillakin pandemia. Häkissä ulkoilevilla kanoilla on jonkinmoinen riski saada lintuinfluenssa, joka on levinnyt pohjoisella pallonpuoliskolla voimakkaasti kuluneen reilun vuoden aikana.

Lintuinfluenssasta eli H5N1-viruksesta on taas niin luonnonvaraisia lintuja kuin siipikarjaa uhkaava vitsaus, kirjoittaa New Scientist.

Lokakuun 2021 jälkeen on raportoitu lintukuolemista virukseen esimerkiksi rannoilla ja puistoissa. Yhteensä miljoonia tarhattuja lintuja on teurastettu ennenaikaisesti viruksen leviämisen pelossa. Reilun vuoden aikana lintuinfluenssaan tai sen seurauksiin (esimerkiksi teurastusten muodossa) on kuollut arviolta yli 100 miljoonaa lintua pohjoisella pallonpuoliskolla, tästä noin puolet Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa.

Viruksen leviäminen on pakottanut pitämään sisätiloissa pitkiä aikoja jopa lintuja, joiden on ollut tarkoitus antaa laiduntaa vapaana aitauksessa. Asiantuntijoiden mukaan rokottaminen H5N1-virusta vastaan voi olla ainoa keino kasvattaa tulevaisuudessa niin sanottuja vapaita kanoja ja kalkkunoita.

Lintuinfluenssarokotteet ovat olleet tehokkaita viruksen torjujia esimerkiksi Egyptissä ja Hongkongissa. Länsimaissa lintuinfluenssatilanne on heikentynyt rajusti viime vuosina, ja rokotteet voivat tulla tarpeeseen täälläkin. Tätä mieltä ovat ainakin kaksi New Scientistin haastattelemaa tutkijaa, Alankomaiden bioeläinlääketieteen instituutissa työskentelevä Nancy Beerens ja brittiläisessä Pirbright-instituutissa työskentelevä Munir Iqbal.

Rokotteet eivät ole kuitenkaan täydellinen ratkaisu. Jos linnulle tehdään H5N1-viruksen vasta-ainetesti, on vaikea sanoa johtuuko positiivinen testitulos rokotteen myötä sen kehon tuottamista vasta-aineista vai tauti-infektiosta. Lisäksi on toinen ongelma, joka on tuttu ihmisten koronavirus- ja influenssarokotteista: rokote voi lieventää tautia, mutta ei välttämättä estä lintua tartuttamasta virusta muihin.

Tämän vuoksi moniin maihin ei saa tuoda lintuja niistä maista, joissa lintuja rokotetaan. Nancy Beerensin mukaan massarokottaminen myös esimerkiksi Euroopassa vaatisi myös uusia kaupankäyntisääntöjä siipikarjan osalta. Ranskassa, Italiassa ja Alankomaissa tehdään jo rokotekokeita lintuinfluenssarokotteella.