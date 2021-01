P2X-teknologia voi olla ratkaisu energiaongelmaan ja siitä voisi tulla Suomelle menestystarina, uskoo oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Jukka Kopra.

Kopra kirjoittaa blogissaan, että Suomessa tehdään uraauurtavaa työtä niin kutsutun Power-2-X -teknologian kehittämiseksi. Hänen mukaansa ”edelläkävijänä ja kehityksen keskuksena” toimii teknillinen LUT-yliopisto Lappeenrannassa, jonka kaupunginvaltuuston pitkäaikainen jäsen Kopra itse on.

”P2X-teknologia voi olla ratkaisu energiaongelmaan, sillä sen avulla voidaan tehdä myös polttoaineita. Tämä tapahtuu uusiutuvan energian avulla kemiallisesti, siten, että esimerkiksi teollisista prosesseista tai päästöistä erotellaan hiilidioksidia sekä vedestä vetyä, jotka yhdistetään esimerkiksi kaasumolekyyliksi. Tuotos voidaan edelleen jalostaa vaikka synteettiseksi polttoaineeksi, joka käy sellaisenaan nykyisiin autoihin. Erona vain se, että sen käyttö ei lisää ilmakehän hiilidioksidikuormaa", Kopra kirjoittaa.

P2X-teknologian kehityskisa käy kiivaana maailmalla, ja voittaja saattaa Kopran mukaan saada kunnian olla osana maailman energia- ja ilmasto-ongelmien ratkaisua. Hän toivoo Marinin hallituksen panostavan EU:n koronaelvytyspaketin miljardeista osan siihen, että Suomi kuuluisi kisan voittajien joukkoon. Siirtymä vihreään teknologiaan on elvytyspaketin painopisteitä.

”Suomen pysyminen [kisan] kärjessä ei ole todennäköistä, ellei teknologiaan panosteta täällä kunnolla. Kehitystä tulee resursoida merkittävästi, esimerkiksi ohjaamalla mahdollisista EU:n koronatuista merkittävä summa, aluksi vaikkapa 200 miljoonaa euroa P2X-teknologioiden tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tulosten tuotteistamiseen”, Kopra kirjoittaa.

”EU:lta mahdollisesti tulevaa koronaelvytysrahaa ei tule käyttää virkamiesrakenteiden kasvattamiseen tai siltarumpujen rakentamiseen. Raha pitää käyttää pitkälle tähtäävien kehitysideoiden edistämiseen, joita P2X-teknologioiden lisäksi voisivat olla mm. autonominen liikenne ja terveysteknologia.”

Kopran mukaan tilaisuuteen olisi aika tarttua juuri nyt.

”Vaikkei tekniikka vielä kaupallista olekaan, voi helposti tunnistaa, että olemme nyt saman kaltaisen läpimurron kynnyksellä kuin Nokia aikoinaan. P2X-teknologiasta voi tulla Suomelle menestystarina, jonka rinnalla Nokian loiston vuodet olivat näpertelyä”, Kopra maalailee.

LUT kaavailee liiketoimintaa

LUT-yliopisto kertoo teknologian perusteista ja sen kehitystyön tilanteesta sivuillaan.

”Väistämätön tarve päästä eroon fossiilisista polttoaineista on käsillä viimeistään nyt. Uusia hiilivapaita ratkaisuja tarvitaan kaikilla yhteiskunnan sektoreilla – teollisuudessa, maataloudessa ja liikenteessä. Yksi avainteknologia, joka voi auttaa ratkaisemaan muun muassa teollisuuden ja liikenteen isot hiilidioksidiongelmat on niin kutsuttu power-to-x-teknologia, lyhyemmin P2X. Sen perusidea on muuttaa sähköä toiseen energiamuotoon – ja tarvittaessa takaisin sähköksi”, LUT kertoo.

Yliopiston sivujen mukaan synteettisillä polttoaineilla tulee olemaan iso rooli liikenteen hiilineutraaliudessa, sillä ”biomassaan perustuvilla ratkaisuilla emme pysty irrottamaan raskasta liikennettä ja lento- ja meriliikennettä fossiilisista polttoaineista”.

”Power-to-x-teknologiaa voidaan soveltaa synteettisten, fossiilisia korvaavien polttoaineiden valmistukseen. Raaka-aineiksi tarvitaan hiilidioksidia ilmasta, vetyä vedestä tai typpeä ilmasta. Valmistusprosessi toteutetaan paikan päällä tuotetun aurinkosähkön tai tuulisähkön avulla, täysin päästöttömästi.”

Tutkimuksesta liiketoimintaa? LUT-yliopisto tutkii synteettisiä polttoaineita kuten P2X-teknologiaa ”energiajärjestelmän murroksen maailmanlaajuisesta mallintamisesta hiilidioksidin talteenottotekniikoihin, kemiallisiin synteesimenetelmiin ja katalyytteihin”. Kuva: Teemu Leinonen

Lopputuotteet, kuten metaani, metanoli, dimenyylieetteri ja ammoniakki ovat tunnettuja polttoaineita, joita voidaan hyödyntää myös kemianteollisuudessa, LUT jatkaa. Metaania, metanolia ja dimetyylieetteriä voidaan käyttää esimerkiksi nykyisten laivojen, kuorma-autojen ja henkilöautojen moottorissa.

Synteettisten polttoaineiden tutkimus käynnistettiin LUT:ssa laajassa mittakaavassa vuonna 2014 osana NeoCarbon Energy -tutkimushanketta.

"Tutkimustulokset ovat nyt konkretisoitumassa liiketoiminnaksi”, LUT kertoo.

Vedyn tuotanto vedestä elektrolyysin avulla on yhä kallista johtuen prosessissa tarvittavasta sähkön määrästä, LUT kertoo, mutta yliopistossa on tutkittu elektrolyysin energiatehokkuutta ”ja tulokset näyttävät lupaavilta”.

”Teollisen mittakaavan kannattava tuotanto vaatii kuitenkin vielä helposti saatavia raaka-aineita.”

