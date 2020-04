Opetusministeri Li Anderssonin (vas) mukaan kunnat eivät voi omalla päätöksellään linjata etäopetuksesta kouluissa.

Koulujen avaaminen on parhaillaan hallituksen pöydällä neuvotteluissa. Tietoa koulujen avaamisesta odotetaan vielä tänään. Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi Säätytalolla neuvottelujen alla uskovansa, että päätös saadaan tehtyä vielä tänään, vaikka hallituksen neuvottelu alkoi vasta viiden aikoihin.

Marin on korostanut, että hallitus kuuntelee asiassa herkällä korvalla asiantuntijoita. Samaa korostaa vasemmistoliiton puheenjohtaja Andersson.

”Päätökset rajoitustoimien käyttöönotosta tehtiin epidemiatilanteen perusteella terveysviranomaisten suositusten pohjalta ja niin tullaan toimimaan myös rajoitusten mahdollisen purun suhteen. Päätökset tehdään oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan turvallisuudesta tarkasti huolehtien”, Andersson tviittasi maanantaina.

”Jossain vaiheessa suomalaista yhteiskuntaa täytyy asteittain avata uudestaan, mutta kysymys siitä, milloin ja missä järjestyksessä rajoituksia puretaan tehdään epidemiatilanteen arvioinnin pohjalta. Työstä vastaa THL ja STM”, Andersson totesi Twiterissä viitaten Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen sekä sosiaali- ja terveysministeriöön.

Tänään eduskunnan täysistunnossa Andersson totesi, että kaikki päätökset rajoitustoimista ovat aina perustuneet lääketieteelliseen arviointiin ja terveysviranomaisten arvioon epidemiatilanteesta ja siitä, millaisia toimenpiteitä tarvitaan epidemian hallitsemiseksi.

”Ja tismalleen sama periaate pätee myöskin tähän keskusteluun rajoitustoimien mahdollisesta purkamisesta, eli siinäkin terveysviranomaisten arviot ovat päätöksenteon perustana, kun pohditaan, mitä voidaan purkaa ja milloin”, Andersson sanoi eduskunnassa tänään.

Sulku vaatii välttämättömyyttä

Opetusta ja kouluja koskevat rajoitukset ovat voimassa 13. toukokuuta asti. Siksi hallitus joutuu Anderssonin mukaan joka tapauksessa tekemään uusia päätöksiä rajoitustoimista, jotka koskevat lukukauden loppua. Hän korostaa välttämättömyysperustetta.

”Rajoitukset lähiopetukseen on tehty valmiuslain nojalla. Valmiuslaki on tarkoitettu vain poikkeusoloja varten, ja perusoikeuksien rajoittamista koskee oikeudellisesti tiukka välttämättömyysvaade. Mikäli rajoituksia päätetään valmiuslain nojalla jatkaa 13.5. jälkeen, on voitava osoittaa, että niille on välttämätön tarve nykyisessä epidemiatilanteessa. Jos epidemiatilanne on se, että koulujen laajamittainen sulku ei ole enää välttämätöntä, pitää rajoituksia alkaa purkaa."

Samaa välttämättömyysperustetta Andersson korosti myös esimerkiksi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa tiistai-iltana.

Aiemmin hallitus purki Uudenmaan sulun vedoten juuri välttämättömyysperusteen puutteeseen. Andersson painottaa nyt koulujen avaamisessa perusoikeuksien punnintaa.

”Tämä ei ole mielipidekysymys, vaan kyse perusoikeuksien punninnasta. Jos rajoituksia puretaan, se pitää joka tapauksessa tehdä tarkasti kaikkien terveydestä huolehtien sekä asteittain.”

Anderssonille huomautetaan Twitterissä, että kunnat pystyisivät hallituksen päätöksestä huolimatta itse linjaamaan etäopetuksesta kouluissaan. Opetusministerin mukaan väite ei kuitenkaan pidä paikkaansa.

”Kunta on velvollinen järjestämään opetusta perusopetuslain mukaisesti, eikä voi omalla päätöksellä päättää järjestää sitä etäopetuksena”, Andersson tviittasi tänään iltapäivällä.