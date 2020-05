Euroopan komissio antoi esityksensä Euroopan unionin jälleenrakennusrahastosta, joka kulkee nimellä Next Generation EU. 750 miljardin euron jälleenrakennusrahastosta noin 500 miljardia on tarkoitettu suoriksi tuiksi ja 250 miljardia euroa on lainamuotoista tukea EU-jäsenmaille.

Euroopan Suunta -podcastissa eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd), oppositiojohtaja Petteri Orpo (kok) ja keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska kertovat näkemyksensä komission esityksestä.

Podcastissa juontaja Aku Aarva kysyi eurooppaministeri Tuppuraiselta, ovatko sosialidemokraatit lähempänä Saksaa vai niin kutsuttuja nuukia maita eli Itävallan, Ruotsin, Tanskan ja Hollannin linjaa.

“Suomi on avoin ja yhteistyöhakuinen EU-jäsenmaa ja tietysti sosialidemokraatit katsovat asioita laajemmasta eurooppapoliittisesta näkökulmasta. Kysymys on siitä, minkälaista eurooppalaista lisäarvoa ratkaisuilla saavutetaan ja onko saavutettava lisäarvo Suomen kannalta tavoiteltavaa.”

Tuppuraisen mukaan koronakriisin taltuttamiseksi tarvitaan vahvoja eurooppalaisia välineitä. Hänen mielestään on selvää, että se tarkoittaa myös yhteisvastuuta.

Ministeri kuitenkin korostaa, että yhteiseen velanottoon perustuva elpymisrahasto olisi tilapäinen instrumentti.

”Yhteisvastuu ei kuitenkaan tarkoita vastuuta toisten maiden taloudenpidosta tai yhteisvastuullisesta velasta. Tässäkään komission esityksessä ei ole kysymys siitä, että jäsenmaat ottaisivat sen kaltaista yhteistä velkaa, josta olisimme toinen toisiimme pysyvästi ja täysimääräisesti vastuussa. Kysymys on väliaikaisesta elpymiskokonaisuudesta, jonka tarkoitusperät ovat hyvin ymmärrettäviä. Lopullisesti muodostamme kannan, kun on ehditty esitykseen kunnolla perehtyä”, eurooppaministeri Tuppurainen toteaa.

Eurooppaministeri Tuppurainen suhtautuu melko positiivisesti komission esitykseen verrattuna hallituskumppani keskustan kansanedustaja Jouni Ovaskan näkemyksiin. Ovaska kritisoi komission esitystä voimakkaasti myös Puheenvuoron blogissaan torstaina.

“Saksan ja Ranskan esitys oli jo pienoinen järkytys ja nyt komission esitys oli vielä huonompi. Kyllä ajattelin niin, että edelleen jokaisen jäsenvaltion tulee huolehtia omasta talouspolitiikastaan. Ajatus siitä, että veisimme tätä järjestelmää siihen suuntaan, että entistä enemmän olisi yhteistä velkaa ja yhteisvastuullisuutta, ei sovi omaan ajatteluuni”, Ovaska sanoo podcastissa.

Ovaska ja Tuppurainen kommentoivat lähetyksessä myös hallituksen tilannetta: kuinka vaikeaa hallituksen on saada aikaiseksi yhteinen kanta komission ehdotukseen?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo peräänkuuluttaa avustusten sijaan lainapainotteisuutta ja katsoo, että Suomen on pidettävä kiinni periaatteesta, jonka mukaan jokainen vastaa omista veloistaan. Hän näkee kuitenkin komission esityksessä myös hyvää.

