Hallitus ei valmistele tällä hetkellä erillisen valvotun karanteenin järjestämistä, kertoo valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen.

Hallituksen tiedotustilaisuus on parhaillaan käynnissä.

Jos Suomeen ulkomailta tulevalla ei ole mahdollisuutta järjestää itseään karanteeniin, hänet ohjataan Kurvisen mukaan sosiaali- ja terveysyhtiö Luonan tarjoamaan karanteenimajoitukseen ensisijaisesti omalla kustannuksella.

Liikenne -ja viestintävirasto Traficom on aloittanut Kurvisen mukaan valmistelut Suomeen palaavien kuljettamiseksi lentokentältä eteenpäin.

Nyt tuetaan Kurvisen mukaan kaikin keinoin sitä, että Suomeen palaavat ohjautuisivat omaehtoisesti karanteeninomaisiin olosuhteisiin 14 vuorokaudeksi ja valmistellaan toimenpiteitä, joiden avulla olisi mahdollisimman turvallista siirtyä karanteeniin.

Kurvisen mukaan Helsinki-Vantaan lentokentällä on käynnissä useita koronatoimia. Lentokenttää on aiemmin arvosteltu puutteista karanteenitoimissa. Myös Uusi Suomi on uutisoinut niistä.

Nyt rajavartijat selvittävät Kurvisen mukaan suullisesti passitarkastuksessa, onko tulijan määränpää Suomessa ja Suomeen tulevat pyritään ohjaamaan karanteeniin suoraan lentokentältä. Aiemmin on raportoitu siitä, että ihmiset ovat matkustaneet tavalliseen tapaan lentokenttäbusseissa.

Nyt lentoasemalle on lisätty kuulutus siten, että jos tiedossa ei ole karanteenipaikkaa, tulee olla yhteydessä lentokentän neuvontapisteeseen. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat lentokentällä vastassa tulijoita kysymässä, onko heillä majoitusta ja mahdollisuutta järjestää itsensä karanteeniin. Jos tällaista mahdollisuutta ei ole, tulija ohjataan Luonan karanteenimajoitukseen.

Lentokentällä on Kurvisen mukaan nyt toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus määrätä tulija karanteeniin. Hän korostaa, että päätökset tehdään aina tapauskohtaisesti.

Luona kertoo tekevänsä sosiaali- ja terveysneuvontaa, hoidon- ja palvelutarpeen arviointia sekä palveluohjausta 2,2 miljoonalle ihmiselle ja tukevansa päivittäin yli 6000 omassa kodissa tai yhteisössä asuvaa avun tarpeessa olevaa ihmistä. Luonan asiakkaita ovat sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäjät, kuten julkinen sektori, vakuutusyhtiöt ja työnantajat.

Ulkopaikkakuntalaiset yksiöihin Helsingissä

Kurvisen mukaan Suomeen palaavat ohjataan lentokentältä suoraan karanteeniin tiloihin, joita on nyt kartoitettu.

Jos Suomeen palaavalla ei ole mahdollisuutta matkustaa suoraan karanteeniin ilman julkisia kulkuvälineitä, hänen on mentävä viranomaisten järjestämiin karanteenitiloihin. Tämä koskee myös esimerkiksi pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvia.

Kurvisen mukaan Helsingissä on kartoitettu 140 yksiöstä tai kaksiota, joihin karanteenitiloja järjestetään. Myös suurempia tiloja varten tehdään varautumissuunnitelmaa.

Turun alueella on myös kartoitettu vastaavia tiloja enintään tuhannelle tulijalle. Sitä mukaan kuin tilat täyttyvät, kartoitetaan lisää mahdollisuuksia.

Karanteeni järjestetään asuntoihin, jotta eristettävät eivät tartuttaisi toisiaan. Kurvinen huomauttaa, että valtaosa tulijoista on kuitenkin terveitä.

Kurvinen korosti kahta keskeistä asiaa. Ensimmäinen on se, että palaaville tarjotaan asianmukainen tieto siitä, mitkä toimintatavat ovat ja toinen on se, että karanteeniin meneminen tapahtuu turvallisesti. Näin varmistetaan mahdollisuus jäädä karanteeniin, jos ei ole mahdollisuus matkustaa kotiin.

Tällä hetkellä valmistellaan ratkaisua, jossa myös tulisi kyytimahdollisuus niin, että ihmiset eivät missään nimessä käytä julkisia kulkuvälineitä. Tämä välinekäyttökielto kerrotaan ihmisille jo lentokoneissa ja lisäksi kuulutuksissa lentoasemalla.