Sanna Marinin (sd) hallitus löysi perjantai-iltana ratkaisun rahapelituottojen hupenemiseen. Pääministerin mukaan kulttuurialan leikkausten lisäksi myös urheilun, tieteen ja nuorisotyön leikkaukset perutaan.

”Olemme hallitusviisikon kanssa löytäneet yhteisen ratkaisun Veikkauksen edunsaajien osalta. Tämä on hallitusviisikon yhteinen näkemys ja normaalissa täydentävässä talousarvioprosessi tullaan tämä eduskuntaan viemään. Budjettivarojen osuus tästä kokonaisuudesta on noin 47 miljoonaa euroa, loput muodostuu arpajaisverosta ja jakamattomasta varasta”, Marin kertoi tiedotustilaisuudessaan myöhään perjantaina.

Ennen sovun löytymistä välit tulehtuivat pahasti erityisesti Marinin ja tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen (kesk) kesken. Hallituksessa repesi riita sen jälkeen kun Kurvinen kertoi niiden tarkemmasta kohdentumisesta tiedotustilaisuudessa tiistaina. Iltalehden mukaan Kurvinen oli sivuuttanut Marinin antaman suullisen ohjeistuksen olla julkaisematta kulttuurileikkausten listaa.

”Olemme käyneet yhdessä myös tämän viikon tilannetta ja tapahtumia läpi. Pidän hyvin tärkeänä sitä, että hallituksen keskuudessa on hyvä, luottamuksellinen ilmapiiri ja me voimme yhdessä ratkaisuja tehdä, neuvotteluja käydä”, pääministeri kommentoi.

Hän sanoo itse pitävänsä tärkeimpänä sitä, että ratkaisu löydettiin.

”Pääministerillä ja hallituksen ministereillä on aina toimivat välit”, Marin vastasi suoraan kysymykseen siitä, millaiset välit hänellä on Kurvisen kanssa.

Pääministeri kuvailee kulunutta viikkoa ”monella tavalla” poikkeukselliseksi.

”Tietenkin olen ollut erittäin pahoillani siitä, että tämä on aiheuttanut toimijoille epätietoisuutta. Olisin mieluummin toiminut niin, että viisikko olisi ensin käynyt tämän kokonaisuuden yhdessä läpi, etsinyt neuvotteluratkaisun ja kertonut siitä yhdessä. Olisimme ehkä välttäneet tällaisen hämmennyksen kuin tällä viikolla on ollut. Nyt pitää katsoa eteenpäin. Hallituksella on toimintakykyä ja toimintahalua.”