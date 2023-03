Oppositiopuolue kokoomus on yhä suosituin puolue Helsingin Sanomien puoluekannatusmittauksessa 20,8 prosentilla. Se on kuitenkin menettänyt kannatustaan 0,5 prosenttiyksikköä.

Pääministeripuolue SDP ja oppositiopuolue perussuomalaiset tulevat toisena rinta rinnan 19,3 prosentin kannatuksella. HS:n edellisessä mittauksessa perussuomalaiset oli toisena ja on nyt menettänyt kannatustaan 0,7 prosenttiyksikköä. SDP puolestaan on liki samassa luvussa kuin viimeksi, kasvua on vain 0,1 prosenttiyksikköä.

Gallupin suurimmat muutokset koskevat keskustaa ja vihreitä, joista keskusta on vahvistunut 1,1 prosenttiyksiköllä ja vihreät heikentynyt täysin saman verran. Keskustan kannatus on nyt 10,7 ja vihreiden 8,3 prosenttia.

Viimeksi vihreiden kannatus oli yhtä matalalla HS-gallupissa alkuvuodesta 2015. Tausta-aineistosta selviää, että vihreät on menettänyt kannatustaan SDP:lle ja vasemmistoliitolle. Lisäksi vihreitä kuntavaaleissa äänestäneistä moni on yhä katsomossa eikä tiedä tai kerro, mitä puoluetta aikoo äänestää eduskuntavaaleissa. Sitä vastoin aiempaa harvempi SDP:tä ja perussuomalaisia kuntavaaleissa äänestäneistä kieltäytyy kertomasta kantaansa.

Vasemmistoliiton ja liike nytin kannatus on vahvistunut 0,2 prosenttiyksiköllä ja RKP:n sekä kristillisdemokraattien (KD) 0,1 prosenttiyksiköllä. Vasemmistoliiton kannatus on nyt 8,2, RKP:n 4,5, KD:n 4 ja liike nytin 2,2 prosenttia. Ryhmä muut on vahvistunut 0,5 prosenttiyksiköllä 2,7 prosenttiin.

Kantar Public haastatteli puhelimitse 2584 henkilöä 13.2.2023–17.3.2023. Otos edustaa Suomen 18–79-vuotiasta väestöä pois lukien ahvenanmaalaiset. Virhemarginaali on noin 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla. 29 prosenttia ei osannut tai halunnut sanoa, mitä puoluetta äänestäisi eduskuntavaaleissa tai sanoi, ettei kävisi äänestämässä.

Eduskuntavaalit käydään sunnuntaina 2. huhtikuuta. Ennakkoäänestys alkaa huomenna keskiviikkona.