Perjantaina The New Times paljasti, että Yhdysvalloissa on varastoissa tyhjänpanttina kymmeniä miljoonia AstraZenecan rokotteita, koska rokote odottaa lupaa Yhdysvaltain markkinoilla. Samaan aikaan EU:ssa on kova pula nimenomaan AstraZenecan rokotteista, joilla on jo myyntilupa EU:ssa. Yhtiö on toimittanut Eurooppaan paljon vähemmän rokotteita kuin se on luvannut.