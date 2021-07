Krista Mikkosen (vihr) mukaan EU:n metsästrategia toistaa biodiversiteettistrategiassa asetetut luonnon ja metsien suojelutavoitteet ja komissio on käynnistämässä yhteisen valmistelun kestävän metsänhoidon kriteereistä ja suosituksista.

Ympäristöministeri. Krista Mikkosen (vihr) mukaan EU:n metsästrategia toistaa biodiversiteettistrategiassa asetetut luonnon ja metsien suojelutavoitteet ja komissio on käynnistämässä yhteisen valmistelun kestävän metsänhoidon kriteereistä ja suosituksista.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) oikoo käsityksiä komission tänään julkistamasta metsästrategiasta, joka on herättänyt Suomessa vilkkaan keskustelun ja myös kiistan hallituksen sisällä.

Vihreät ja vasemmistoliitto ovat katsoneet, että keskusta ja sdp ovat lobanneet EU:ssa metsäteollisuuden näkökulmaa ympäristökysymysten kustannuksella. Keskustasta on syytetty vihreitä hallitusohjelman rikkomisesta.

Hallituskumppaneita julkisuudessa kritisoinut vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toteaa Twitterissä, että ”joskus keskustelu politiikassa lähtee aivan laukalle”. Hän kehottaa lukemaan ministeri Mikkosen blogin, jossa kumotaan EU:n metsästrategiaan liittyvät väärinkäsitykset.

Myös vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen katsoo, että viimeisen parin viikon keskustelussa on puhuttu ”paljon puppua ja levitetty keksittyjä uhkakuvia EU:n metsästrategiasta”.

Mikkosen mukaan metsästrategia on synnyttänyt Suomessa ”kirjavia väitteitä”. Kun edellinen metsästrategia perustui lähes yksinomaan metsien talouskäyttöön, nyt rinnalle on nostettu tärkeinä tavoitteina luonnon monimuotoisuuden suojeleminen ja hiilinielujen kasvattaminen, Mikkonen sanoo ja huomauttaa, että myös Suomessa metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee yhä.

Suomalaisessa keskustelussa on Mikkosen mukaan ehditty maalailemaan isoja uhkakuvia uudesta metsästrategiasta. Hän listaa seitsemän yleisintä väitettä, jotka eivät pidä paikkansa.

Ei ei ”sosialisoi” Suomen metsiä

Ensinnäkin Mikkonen huomauttaa, että luonnon monimuotoisuuden ja hiilinielujen huomioiminen ei tarkoita sitä, että ”EU sosialisoisi Suomen metsiä”.

”Suomen metsät pysyvät Suomen metsinä. Tähänkin asti Suomen valtio on ohjannut suomalaista metsänhoitoa erillisillä säädöksillä ja suosituksilla, ja silti Suomen metsistä suuri enemmistö on kuulunut yksityisille metsänomistajille. Näin on jatkossakin.”

Toiseksi strategialla ei ajeta alas suomalaista metsätaloutta, Mikkonen katsoo. Hänen mukaansa metsästrategia ei estä metsien taloudellista hyödyntämistä, vaan painottaa metsien kestävää käyttöä, joka on ministerin mukaan pitkällä aikavälillä myös aina taloudellisesti tuottoisinta.

”Strategiassa esimerkiksi puurakentamisen lisääminen nähdään ilmaston ja ympäristön kannalta toivottavana, ja tähän suuntaan olemme Suomessa jo entuudestaan kulkeneet. Suomalaisen teollisuuden tulevaisuuden avain on kyky uudistua ja panostaa korkean jalostusarvon tuotteisiin.”

Kolmanneksi Mikkosen mukaan ei pidä paikkaansa, että EU ei ymmärtäisi suomalaisia metsiä, vaan tavoitteena on nimenomaan entistä parempi ymmärrys aiheesta.

Neljänneksi Mikkonen kumoaa väitteen siitä, että Suomessa suojeltaisiin jo aivan valtavasti metsiä, ja siksi ainakin talousmetsät tulisi jättää rauhaan. Juuri talousmetsien hoidolla on ympäristöministerin mukaan metsäluonnolle ja sen lajikirjolle suuri merkitys. EU:n metsästrategiassa esitetään luotavaksi kestäviä tapoja ja tutkittuun tietoon perustuvia suosituksia talousmetsien hoitamiseen, hän huomauttaa.

”Vaikka historiallisen suuren luonnonsuojelun rahoituksen turvin Suomessa voidaan suojella aiempaa enemmän metsiä, ei metsäluontoa pystytä turvaamaan pelkästään luonnonsuojelualueilla ja kansallispuistoilla. Suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus heikkenee yhä ja suurin tekijä taustalla on metsätalous.”

Metsästrategia ei siirrä EU:lle uutta toimivaltaa

Viidenneksi Suomen metsistä ei olla Mikkosen mukaan tekemässä hiilinielua jotta muut jäsenvaltiot voivat jatkaa ”päästöjen tupruttamista”. Esimerkiksi eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) on varoittanut ”vapaamatkustamisesta”. Mikkonen muistuttaa, että metsästrategia ei ole lainsäädäntöä vaan EU-politiikkaa suuntaava suunnitelma.

”Toisaalla, EU:n ilmastolakipaketissa esitetyt jäsenmaiden hiilinieluja koskevat tavoitteet ovat itseasiassa selvästi Suomea suuremmat esimerkiksi Ruotsilla, Puolalla, Italialla, Ranskalla, Espanjalla ja Saksalla. EU hiilinielutavoitteet asettavat vain minimitason, ja Suomen oma vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite edellyttää tätä tavoitetta suurempia hiilinieluja. EU:n ilmastopolitiikan ehdoton pääpaino on kaikissa maissa fossiilisten päästöjen vähentämisessä eikä yksikään maa välty päästövähennyksiltä Suomen – tai minkään muunkaan maan – nielujen vuoksi.”

Kuudenneksi avohakkuita ei Mikkosen mukaan olla kieltämässä, mutta komission näkemyksen mukaan avohakkuiden käyttöä tulisi vähentää vain tilanteisiin, joissa ne ovat välttämättömiä.

”Jatkuvapeitteinen kasvatus tuottaa metsänomistajalle säännöllisiä tuloja ja ylläpitää metsäluonnon monimuotoisuutta. Luonnonvarakeskuksen mukaan avohakkuiden välttäminen turvemailla auttaa myös vähentämään hakkuiden hiilipäästöjä.”

Seitsemänneksi Mikkonen kiistä väitteen siitä, että EU:sta tulisi nyt liittovaltio.

”Ei tule. Metsästrategia ei sisällä suoraan jäsenvaltioita velvoittavia säädöksiä ja lainsäädäntöä, vaan se asettaa suuntaviivoja ja suosituksia kestävälle metsäpolitiikalle. Se ei siirrä uutta toimivaltaa jäsenvaltioilta unionille, sillä ympäristöön ja ilmastotavoitteisiin liittyvissä kysymyksissä unionilla on jo toimivaltaa. Kuinka metsäluonnon monimuotoisuus pystyttäisiin turvaamaan, jos samalla ei saa sanoa mitään metsiin liittyvää?” ministeri ihmettelee.

Kysymystä toimivallan valumisesta ovat pitäneet esillä etenkin vihreiden hallituskumppanit keskusta ja sdp.