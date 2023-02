Eduskunta on hyväksynyt avoimuusrekisterilain, joka velvoittaa yrityksiä, yhdistyksiä ja säätiöitä ilmoittamaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistamastaan vaikuttamisesta eli lobbauksesta.

Ilmoitetut tiedot julkaistaisiin kokonaisuudessaan avoimuusrekisteri.fi-palvelussa, jota ylläpitäisi ja valvoisi Valtiontalouden tarkastusvirasto. Avoimuusrekisterin, eli niin sanotun lobbarirekisterin perustaminen on yksi hallitusohjelman toimenpiteistä demokratian ja oikeusvaltion kehittämiseksi. Hallituksen esitys on valmisteltu parlamentaarisessa ohjauksessa.

Lakiehdotus käsiteltiin perjantain täysistunnossa lakivaliokunnan yksimielisen mietinnön pohjalta ja se hyväksyttiin mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi myös mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.

Valiokunnan mukaan avoimuusrekisteri lisää valmisteluun ja päätöksentekoon kohdistuvan vaikuttamisen avoimuutta ja läpinäkyvyyttä vahvistaen näin demokratiaa ja kansalaisten luottamusta poliittiseen järjestelmään.

Vaikka suurin osa vaikuttamistoimintaa kohdistuu eduskuntaan ja ministeriöihin, sitä kohdistuu kuitenkin myös hallinnon muille tasoille, joten valiokunta pitää perusteltuna, että jatkossa arvioidaan avoimuusrekisterin soveltamisalan laajentamista saatujen kokemusten perusteella. Valiokunta ehdotti lausuman hyväksymistä asiasta.

Valiokunta ehdotti myös lausumaa siitä, ettei avoimuusrekisterilaki vähennä kansalaisyhteiskunnan tai yritysten yhteiskunnallista aktiivisuutta eikä nosta kynnystä olla yhteydessä poliittisiin päättäjiin.

Vihreiden ja kokoomuksen välillä leimahti

Eduskuntakeskustelussa hallituspuolue vihreiden Mari Holopainen ja oppositiopuolue kokoomuksen Ben Zyskowicz päätyivät sanasotaan, kun konkaripoliitikko Zyskowicz alkoi hiillostaa vihreitä. Avoimuusrekisterityöryhmässä toiminut Holopainen ja lakivaliokuntaan kuuluva Mirka Soinikoski olivat korostaneet vihreiden vaatineen jo usean vaalikauden ajan selkeitä pelisääntöjä lobbaamiselle.

”Suomessa on puhuttu yli kahden vuosikymmenen ajan lobbauksen sääntelyn tarpeesta. Nyt tuo tavoite vihdoin toteutuu ja Suomesta tulee ensimmäinen Pohjoismaa, joka vaatii lobbaajien rekisteröitymistä”, Soinikoski sanoi perjantain täysistunnossa.

Kun Holopainen vaati lain välitöntä laajentamista sovellettavaksi myös kuntiin ja maakuntiin, Zyskowicz ihmetteli, eikö vihreiden edustajien mielestä ole lainkaan ongelmallista, että vielä pari vuotta sitten kaikki vihreiden varapuheenjohtajat työskentelivät vaikuttajaviestintätoimistoissa: tuolloin varapuheenjohtajina vaikuttaneet Riikka Karppinen toimi Milttonilla, Jaakko Mustakallio Ellun Kanoissa ja Fatim Diarra Pohjoisranta BCW:ssä.

”Tämän valossa minun on pakko kysyä vihreiden edustajilta, että oliko mielestänne lainkaan ongelmallista ja häiritsikö mielestänne lainkaan se, että eräässä vaiheessa teidän puolueenne – siis vihreiden, joka on keskeinen hallituspuolue – kaikki kolme varapuheenjohtajaa olivat erilaisten lobbaus-, vaikuttajaviestintä- tai viestintäfirmojen palveluksessa?” Zyskowicz kysyi.

Zyskowicz tiedusteli toistuvasti, häiritsikö "kummallinen tilanne” lainkaan Holopaista. Kaksikon sananvaihto lähti sen verran kierroksille, että varapuhemies Antti Rinne (sd) joutui huomauttamaan, että käsittelyssä on avoimuusrekisteri.

Uutta karanteenisääntelyä ensi kaudella?

Holopainen vastasi, että vaikuttajaviestintäkysymyksessä häntä häiritsevä piirre on se, että silloin ei voi tietää, kenen palveluksessa ja keiden asiakkaiden palveluksessa henkilöt toimivat, koska asiakassuhteet eivät tyypillisesti ole avointa tietoa. Hän myönsi, että ”se on siltä osin haasteellista”. Holopaisen mielestä ”se on ehdottomasti sellainen asia, johon kannattaa laajemminkin puuttua”. Hän korosti vastauksissaan, että kysymys koskee koko puoluekenttää, sillä vaikuttajaviestintään siirtyminen on yleistä politiikan piirissä.

”Tähänhän on tuotava sitten uusia karanteenilainsäädäntökäytäntöjä, jos ja kun asiaan halutaan puuttua. Toivottavasti kokoomus on sitten näitä esityksiä tukemassa, kun tätä toivottavasti kunnianhimoisesti kehitetään myös ensi kaudella eteenpäin”, Holopainen sanoi.

Holopainen nokitti Zyskowiczille, häiritsikö häntä, ”kun viime kaudella käytiin erittäin laajaa keskustelua siitä, miten kokoomusvaikuttajat ottivat vastaan neuvoja suoraan sote-alan yrityksiltä ja lobbareilta” sote-uudistuksen suhteen.

”Ei, minua ei lainkaan häirinnyt se, että kokoomuslaiset sote-uudistuksen käsittelyssä sekä viime vaalikaudella että tälläkin vaalikaudella ovat pyrkineet saamaan tietoa laajasti alan toimijoilta, julkisen sektorin ja yksityisen ja järjestösektorin toimijoilta, ja että tätä tietoa on pyritty mahdollisimman hyvin hyödyntämään omassa valmistelussamme. Itse asiassa uskon, että jos enemmän olisi kuunneltu näitä yksityisen sektorin sote-toimijoita, kun nyt voimassa olevaa sote-uudistusta tehtiin, niin olisi vältetty eräitä virheitä, mitä tässä on tehty, ja olisi sallittu kansalaisille laajempi valinnanvapaus”, Zyskowicz vastasi.

Lobbauksen vaikutus poliittiseen päätöksentekoon on herättänyt kiivasta keskustelua viime vuosina muuan muassa viime hallitusneuvotteluissa, joissa vihreitä edusti vaikuttajaviestintätoimisto Miltton Networksin Elina Moisio, RKP:tä konsulttitoimisto Rud Pedersenin osakas Marcus Rantala ja SDP:tä Rud Pedersenin silloinen työntekijä ja nykyinen kansanedustaja Matias Mäkynen.