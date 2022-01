Liikunta- ja virkistystilojen sulku jatkuu Uudellamaalla 7.2. asti, kertoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Uusi sulkupäätös jatkaa rajoitusten voimassaoloa kahdella viikolla, sillä aiemmalla päätöksellä rajoitukset olivat päättymässä 24. tammikuuta.

Aluehallintoviraston uusi sulkupäätös ”ulottuu edelleen kaikkiin tiloihin, jotka voidaan tartuntatautilain pykälän 58 g mukaan määrätä suljettavaksi”. Se koskee tilojen hallinnasta vastaavia toimijoita liikunta-, urheilu, huvi- tai virkistystoiminnan osalta seuraavissa tiloissa:

– sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan

– kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat

– yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat

– tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat

– huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat

– sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat

– kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

”Sairaanhoitopiirin lausunto yksiselitteinen”

Tarvittavia rajoitustoimia arvioidaan alueellisissa koronakoordinaatioryhmissä viranomaisten yhteistyössä, avi toteaa.

”Sairaanhoitopiirin lausunnon perusteella on yksiselitteistä, että tilojen sulkumääräystä ei voida vielä lieventää tai jättää tietynlaisia tiloja päätöksen ulkopuolelle”, ylitarkastaja Oona Mölsä Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sanoo tiedotteessa.

Aluehallintovirasto ”määrää rajoituksia silloin, kun ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi epidemian leviämisen hillitsemisessä”.

Rajoituksia puretaan tai lievennetään siinä vaiheessa, kun tiukat rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä.

”Seuraamme ilman muuta tiiviisti tilannetta ja mahdollisia muutoksia epidemian torjuntatoimien valtakunnallisessa ohjauksessa. Pyrimme omalta osaltamme viestimään myös ennakoivasti, jos päätöksiimme tulee muutoksia”, Mölsä kertoo.

Suljetuksi määrättyjä tiloja voi käyttää vuonna 2003 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten harrastustoimintaan. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus.

Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen. Myös aluevaalien äänestys voidaan järjestää muuten suljetuissa tiloissa. Lisäksi tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Kuntosaliketjut älähtivät

Kuntosaliyritykset ottivat perjantaina tuoreeltaan kantaa viranomaispäätökseen ja ”vaativat täyssulun välitöntä poistamista”. Kannanoton takana ovat Suomen suurimpiin kuntosaliketjuihin kuuluvat EasyFit, Elixia, Fitness24Seven, Fressi, Liikku, LadyLine ja Ole.fit.

Ketjujen tiedotteen mukaan kuntosalit suljettiin aluehallintovirastojen päätöksellä käytännössä koko maassa joulukuun lopussa, mutta sen jälkeen yksittäisillä alueilla saleja on saatu auki hallinto-oikeuksien todettua sulkupäätökset laittomiksi.

“Suhtaudumme erittäin suurella vakavuudella koronan riskeihin. Toimimme hyvinvointialalla, ja ihmisten terveyden vaaliminen on jo liiketoimintaamme sisään kirjoitettu keskeinen arvo. Pidämme kuitenkin perustuslain vastaisena ja kansanterveydelle äärimmäisen haitallisena valtioneuvoston sulkusuosituksen sekä aluehallintovirastojen päätöksiä sulkea kaikki kuntosalit kategorisesti”, sanoo Suomen Kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistyksen (SKY ry) hallituksen puheenjohtaja ja Kuntosaliketju Elixian Suomen maajohtaja Jussi Raita tiedotteessa.

”Kaikki me ymmärrämme rajoitusten olevan tarpeellisia näinä aikoina, mutta me emme mitenkään ymmärrä ja hyväksy kategorista kuntosalien sulkua”, hän jatkaa.

Ketjut varoittavat liikkumattomuuden kansanterveydelle aiheuttamasta haitasta.

Uudenmaan kokoontumisrajoituksia arvioidaan ensi viikolla

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on voimassa myös Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Päätös on voimassa 31.1.2022 asti.

”Kokoontumisrajoitusten jatkoa arvioidaan ensi viikolla alueellisessa koronakoordinaatioryhmässä ja päätös annettaisiin todennäköisesti ensi viikon perjantaina”, avi kertoo.

