Petteri Orpon (kok) hallitus on lähdössä uudistamaan suomalaista työelämää tavalla, jota ei ole ennen nähty. Hallitusohjelma on erittäin kunnianhimoinen ja sen tavoite on selkeä eli saada yrittäjien työllistämisen kynnystä laskettua ja toisaalta uudistaa työttömyysturvaa työhön kannustavaksi.