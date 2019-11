Opetushallituksen lakimies Matti Lehtinen sanoi tänään tiistaina Ylen Ykkösaamussa, että apulaisoikeusasiamiehen kohua herättänyt ratkaisu koulun joulujuhlasta selventää linjaa siitä, voiko koulun päättäjäisiä järjestää kirkossa.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisussa on Lahtisen mukaan kaksi osaa, joista ensimmäinen on se, että kaikille oppilaille yhteisen joulujuhlan sisältö ei saa olla tunnustuksellista.

”Toinen liittyy tähän paikkaan, kirkkoon, josta tässä ratkaisussa on selkeästi määritelty, että kirkkoa ei olisi pidettävä yhteisen päättäjäisjuhlan pitopaikkana”, Lehtinen sanoi radiohaastattelussa.

Juuri linjauksesta kirkon käytöstä koulujen juhlan tilana on käyty nyt alkuviikolla vilkasta keskustelua. Esimerkiksi vihreiden Ville Niinistö on katsonut, että apulaisoikeusasiamiehen linjauksen pääsisältö liittyi nimenomaan siihen, että koulun joulujuhlan sisältö oli tunnustuksellista eikä niinkään kirkkotilan käyttöön. Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo taas ovat tällä viikolla kritisoineet juuri sitä osaa ratkaisusta, jonka mukaan kirkon käyttö koulun juhlatilana on ongelmallista, vaikka juhlan sisältö ei olisikaan tunnustuksellista.

Opetushallituksen Lehtinen sanoo, että opetushallitus kunnioittaa apulaisoikeusasiamiehen eli ylimmän laillisuusvalvojan linjaa.

”Opetushallituksen ohjeissa ei selkeästi todeta, että kirkko olisi ehdottomasti poissuljettu [koulun juhlan tilana]. Mutta tässä vuosien aikana ollaan todettu, että emme suosittele kirkkoa yhteisten juhlien pitopaikaksi siitä syystä, että kirkkoon liittyy tiettyjä merkityksiä. Se on jumalanpalveluksille tarkoitettu ja pyhitetty paikka. Nyt oikeusasiamies linjaa tätä selkeämmin kuin mitä Opetushallitus on omassa ohjeistuksessaan tehnyt”, Lehtinen sanoo.

Lehtinen sanoo Suomenmaalle, että linjauksella on iso mer­ki­tys ja se ote­taan huo­mi­oon, kun Ope­tus­hal­li­tus oh­jei­taan te­kee.

”Mut­ta seu­raam­me, tu­lee­ko edus­kun­nan suun­nal­ta kan­na­not­to­ja ti­lan­tee­seen”, Lehtinen sanoo.

Uusi Suomi kertoi eilen maanantaina, että helsinkiläinen Ressun lukio on vuosikausia käyttänyt kirkkoa yo-juhliin. Lehtisen mukaan Opetushallituksella on tiedossa, että jotkut koulut järjestävät kirkossa koulun tilaisuuksia, joihin kirkko tarjoaa puitteet. Lehtisen mukaan kysymys on "kiinnostava" tuoreen linjauksen valossa.