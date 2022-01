Karanteeni- tai eristämismääräys on ollut edellytys tartuntatautipäivärahan saamiselle, mutta määräysten saaminen on takunnut, eikä niitä enää kaikilla alueilla nähdä tarkoituksenmukaisena. Kuvituskuva.

Hallitus esittää oikeutta tartuntatautipäivärahaan ilman virallista eristämismääräystä, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM).

Kela maksaa tartuntatautipäivärahan joko työnantajalle tai työntekijälle riippuen siitä, maksaako työnantaja eristyksen tai koronakaranteenin ajalta työntekijälle palkkaa.

Esityksen mukaan sairasvakuutetulla olisi oikeus tartuntatautipäivärahaan ilman eristämismääräystä silloin, kun henkilöllä on luotettavasti todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa leviämisriskin vuoksi. Luotettava todentaminen voidaan tiedotteen mukaan tehdä PCR-testillä tai antigeenitestillä.

Sama oikeus olisi alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsen varhaiskasvatukseen tai oppilaitokseen meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä työtään. Etuuden saaminen edellyttäisi lääkärintodistusta.

Tähän saakka vain virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri tai sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri on voinut määrätä covid-potilaan karanteeniin tai eristettäväksi ja määräys on ollut edellytys tartuntatautipäivärahan saamiselle.

”Tartuntamäärien ja altistumisten määrien ollessa suuria haasteeksi on noussut, että kaikkia tartunnan saaneita tai altistuneita ei käytännössä pystytä viiveettä määräämään karanteeniin tai eristettäväksi tai määräystä ei enää kaikilla alueilla nähdä tarkoituksenmukaisena. Testaus on myös ruuhkautunut monissa paikoissa nopeasti kasvaneiden tartuntamäärien vuoksi”, tiedotteessa todetaan.

Hallitus esittää nyt, että sairasvakuutetulla olisi oikeus tartuntatautipäivärahaan, kun vakuutetulla on luotettavasti todettu koronatartunta ja työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin vuoksi.

Hakuaikaa esitetään pidennettäväksi

Tartuntatautipäivärahan takautuvaa hakuaikaa esitetään pidennettäväksi nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Virallista päätöstä eristämisestä tai karanteenista voi tällä hetkellä joutua odottamaan useamman viikon ja jopa pidempään kuin tartuntatautipäivärahaetuuden hakemiseksi edellytettävän kahden kuukauden ajan.

”Esityksen tavoitteena on turvata etenkin niiden henkilöiden toimeentuloa, joita ei ole määrätty tartuntatautilain mukaiseen eristykseen, mutta jotka jäävät palkatta pois ansiotyöstään koronatartunnan vuoksi. Tavoitteena on samalla kannustaa tartunnan saaneita jäämään pois työstään silloin, kun työpaikalle meneminen aiheuttaa tartuttamisriskin muille työntekijöille. Tavoitteena on lisäksi korvata työnantajalle työntekijän työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia niissä tilanteissa, kun työnantaja maksaa palkkaa poissaolon ajalta.”

Voimassa olevat tartuntatautilain säännökset karanteenista ja eristämisestä säilyvät ennallaan ja myös niiden ajalta on edelleen oikeus tartuntatautipäivärahaan. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansiotulon menetyksen täysimääräisenä.

”Vuosilomalain ja merimiesten vuosilomalain työssäolon veroista aikaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että sairauden leviämisen estämiseksi annetun julkisen viranomaisen määräyksen lisäksi työssäolonveroista aikaa olisi myös työstä poissaoloaika, joka johtuu edellä mainitusta tartuntatautipäivärahaan oikeuttavasta työstä poissaolosta.”

Ongelma ollut esillä julkisuudessa

HUSin infektioylilääkäri Asko Järvinen nosti aiemmin Uuden Suomen haastattelussa esiin olennaisen ongelman. Hän totesi tammikuun puolivälissä, että tällä hetkellä tärkeintä olisi toimintamallien sopeutus voimistuneeseen epidemiatilanteeseen, millä hän tarkoitti tartunnanjäljitystä sekä juuri karanteeni- ja eristysmääräyksiä.

Myös Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) asiantuntijalääkäri Auli Rytivaara totesi aiemmin Uudelle Suomelle, että karanteeniongelma on aiheuttanut ihmisille rahallisia tappioita.

”Työnantaja on sitten kärsinyt siinä tai sitten työntekijä kärsii, jos ei makseta palkkaa”, Rytivaara sanoi.

