Venäjän Su-35 -hävittäjäkalusto on Ukrainan ilmavoimien koneita selvästi kyvykkäämpää. Toistaiseksi Su-35-koneita on Ukrainan sodassa tuhoutunut vain kolme kappaletta.

Ukrainan ilmavoimat saisi suurta hyötyä läntisestä hävittäjäkalustosta, etenkin ilmasta ilmaan- mutta potentiaalisesti myös ilmasta maahan -suorituskyvyn suhteen.

Hävittäjätoiminnassa olisi kuitenkin rajoituksensa, kirjoittaa brittiläisen RUSI:n (Royal United Services Institute) analyytikko ja Norjan ilmavoimien akatemian professori Justin Bronk Twitter-ketjussaan.

Viime viikolla Alankomaat kertoi harkinnastaan lähettää Lockheed Martinin F-16-hävittäjäkalustoa Ukrainalle. Alankomaissa ollaan parhaillaan siirtymässä LM:n F-35:een, joten tilaisuus olisi tältä osin olemassa.

Bronkin mukaan Ukrainassa toimiva länsikalusto joutuisi ottamaan huomioon Venäjän ilmatorjunnan uhan. Niinpä koneiden pitäisi lentää erittäin matalilla korkeuksilla aina kymmenien kilometrien päässä etulinjasta. Tämä taas lyhentää ohjusten kantamaa ja vähentää ilmasta maahan -iskujen vaihtoehtoja.

Tyypilliset läntiset maajoukkojen lähitukea tarjoavat aseet kuten Paveway II -pommi ja AGM-65 -ohjus vaativat maalinosoitussäiliötä tai vastaavaa sensoria kohteiden etsimisessä. Bronkin mukaan tällainen toiminta on merkittävästi vaikeampaa, jos lavetti lentää hyvin matalalla.

Uhka-alueen ulkopuolelta laukaistavat niin kutsutut stand-off-aseet kuten AGM-154 JSOW, GBU-39 ja AGM-158 JASSM taas on tarkoitettu enemmänkin kiinteitä kohteita vastaan. Näistä kaksi ensimmäistä on liitopommeja, eli niiden kantama on lyhyempi matalalta vapautettuna.

Bronkin mukaan länsikoneiden stand-off-aseistus toisi Ukrainalle lähinnä vaihtoehtoja Himars-raketinheitinten käytölle, minkä lisäksi niiden varastot ovat lännessäkin rajalliset.

Myös ilmasta ilmaan -toiminnassa Ukrainan nykyinen MiG-29- ja Su-27-kalusto joutuu varomaan venäläisten ilmatorjuntaa. Bronkin mukaan länsikoneet ja AIM-120C/D Amraam- tai Meteor-tutkaohjukset toisivat ilmataisteluun merkittävästi paremman kantaman kuin Ukrainan nyt käyttämä Vympel R-27R- ja ER-ohjuskalusto.

Toisaalta myös ilmataisteluohjuksen kokonaisenergia eli kantama riippuu laukaisevan lavetin nopeudesta ja korkeudesta, joten todennäköisesti ainoastaan yhteiseurooppalaisen MBDA:n valmistama Meteor kykenisi tarjoamaan kantaman suhteen absoluuttisen edun, kun vastustajana ovat Vympel R-37M-ilmataisteluohjuksilla varustetut Venäjän Su-35S- ja MiG-31BM -hävittäjät.

Bronkin mukaan Meteor auttaisi Ukrainan ilmavoimia suuresti, mutta ase on teknologiansa suhteen salainen, eikä sitä ei ole saatavissa suuria määriä.

Patoputkimoottorilla varustettu Meteor kykenee säätelemään nopeuttaan kohteen liikehdinnän mukaan, ja sen kantamaksi on epävirallisesti kerrottu jopa 200 km.

Meteor on nykyhetkellä integroitu muun muassa Saab Gripen-, Eurofighter Typhoon- ja Dassault Rafale -kalustoon. Bronkin mukaan paras ratkaisu olisikin viedä Ukrainaan Gripeneitä.

”Ukrainalaiset haluavat F-16-kalustoa, koska sitä on enemmän saatavilla, se on amerikkalaista ja toisi mukanaan globaalin logistiikkaverkoston. Ilmavoimat tietää kyllä Gripenin ja sen kyvykkyydet, mutta he pitävät kaluston saamista poliittisesti epätodennäköisempänä.”

Venäjän mahdollisen reaktion Bronk kuvaa lyhyesti:

”Protestoidaan, uhkaillaan ydintuholla ja sitten ei tehdä mitään.”

Läntinen hävittäjäkalusto ei ilmatorjunnan vuoksi kykenisi kuitenkaan toimimaan Venäjän ilmatilassa, joten se olisi puhtaasti defensiivistä teknologiaa, ellei mukana tulisi risteilyohjuksia.

Sopiva. F/A-18 Hornet – kuvassa Espanjan ilmavoimien väreissä – on todistetustikin kykenevä maantietukikohdista operointiin. Kuva: ELVIRA URQUIJO A.

Bronk muistuttaa myös, että Ukrainassa toimivat hävittäjät joutuvat toimimaan hajautetusti maantietukikohdista ja muista lyhyillä kiitoteillä varustelluista tukikohdista. Niinpä Gripen sekä Boeing F/A-18 Hornet olisivat maan kannalta hyviä hävittäjiä.

Myös Ukrainan länsiosassa sijaitsevat tukikohdat ovat Venäjän ohjusten kantaman piirissä, eikä Ukrainaan toimitettu Nasams- ja Iris-T-ilmatorjuntakalusto kykene torjumaan Iskander- tai Kinzhal-ohjuksia.

”Hajautumista siis tarvitaan, ja kun länsihävittäjiä jossakin vaiheessa toimitetaan, niiden tukikohdista tulee Venäjän priorisoimia kohteita”, Bronk perustelee Twitterissä kysyjälle.

Nämä erilaiset näkökohdat tulee ottaa huomioon, koska länsimaiden kapasiteetti on rajoittunut.

”Logistiikka, koulutus ja Ukrainalle luovutettavien koneiden kanssa työskentelevä henkilöstö tarkoittaa resursseja, joita ei samaan aikaan voi käyttää ilmatorjuntaohjuksiin, ajoneuvoihin tai ammuksiin. Kysymys onkin, ovatko hävittäjät nyt prioriteetti vai tulisiko niiden odottaa”, Bronk perustelee.

Miehittämätön. MQ-1C Gray Eagle -drone tuskin selviäisi Venäjän ilmatorjuntaa vastaan. Kuva: Yonhap News

Twitterissä Bronkilta tiedustellaan muun muassa sitä, olisiko vanhan koulun rynnäkkökone Fairchild Republic A-10C Thunderbolt II sopivampi Ukrainalle. Tutkijan mukaan koneen selviytymiskyky saati sen aseiden tehokkuus eivät ole verrattavissa Ukrainan kaltaisessa uhkaympäristössä toimivaan Gripen- tai Lockheed Martin F-16 -hävittäjään.

”Poikkeus säännöstä on koneen soveltuminen maantietukikohtiin, mutta A-10 toisi mukanaan pääosan läntisen hävittäjän kustannuksista ilman kykyä ilmasta ilmaan -toimintaan.”

Boeingin AH-64 Apache -taisteluhelikopteri olisi Bronkin mukaan taistelussa selviytymiskykyisempi kuin Ukrainan nykyinen helikopterikalusto, mutta silti haavoittuva sekä Venäjän hävittäjien että ilmatorjuntaohjusten näkökulmasta, ellei kopteria operoitaisi erittäin varovasti. Lisäksi Apache on varsin kallis järjestelmä.

General Atomicsin valmistama Gray Eagle -drone taas olisi kovin altis Venäjän ilmatorjunnalle, ja sen etäohjausta voitaisiin häiritä. Drone ei myöskään ole järin liikehtimiskykyinen, eikä siinä ole omasuojajärjestelmiä. Bronkin mukaan Gray Eagle voisi korkeintaan toimia tiedusteluroolissa kaukana etulinjasta, ja sielläkin se olisi mahdollinen maali pitkän kantaman ilmatorjuntaohjuksille.

Julkisuuteen noussut turkkilainen Bayraktar TB2 -drone ei Bronkin mukaan ole ollut etulinjassa käyttökelpoinen sitten maaliskuun 2022, mutta tiedustelu- ja maalinosoituskäytössä sitä voidaan edelleen joltakin osin käyttää.

”Erityisen hyödyllinen se on merivalvonnassa.”