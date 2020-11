Suomalaiset kansanedustajat kommentoivat vilkkaasti Yhdysvaltain presidentinvaalien tilannetta.

Istuvan presidentin Donald Trumpin pitämä puhe kerää kansanedustajilta reaktioita. Trump julistautui voittajaksi, vaikka ääntenlaskenta Trumpin ja demokraattien Joe Bidenin välisessä kisassa on kesken. Trumpin mukaan ääntenlaskennassa on käynnissä ”huijaus”, jollaiseksi hän on jo ennalta maalannut ennakko- ja postiäänet, jotka lasketaan monissa osavaltioissa varsinaisen vaalipäivän ääniä myöhemmin. Trump katsoo, että osavaltiot, joissa ääntenlaskenta on yhä kesken, mutta tilanne hänen edukseen, tulisi julistaa hänen voittamikseen.

”Tulos selviää aikanaan, mutta keskiviikkoaikana Suomen aikaa voittajaksi julistautuessaan Trump ei todellakaan näyttänyt eikä kuulostanut ihmiseltä, joka tietää voittaneensa”, kommentoi Satu Hassi (vihr).

”Onhan se nyt aikamoinen farssi, että rapakon toisella puolella Trump yrittää nyt keskeyttää ääntenlaskennan oikeusteitse. Vaikeaa on suomalaisena ymmärtää. Kävi tässä miten nyt kävi, niin Trump väittänee ikuisesti olevansa "oikea presidentti". Kansakunta on tuolla melko rikki”, keskustan Mikko Kärnä tviittaa.

”Horroriksi menossa tämä homma, ja näyttää siltä että Yhdysvaltojen demokratia joutuu todella kovaan koetukseen”, Atte Harjanne (vihr) tviittaa viitaten Trumpin uhkaukseen lopettaa ääntenlaskennan.

”USAn presidentinvaalit uhkaavat päättyä huonoimpaan mahdolliseen lopputulokseen eli molemmat ehdokkaat uskovat voittoonsa. Osoittaisi demokratian kunnioitusta, että lasketaan ensin kaikki annetut äänet ja julistetaan vasta sitten voittaja!” kommentoi kokoomuksen Arto Satonen.

”Taidettiin juuri todistaa erittäin suuri hetki demokratian historiassa ja ennen kaikkea sen tulevaisuudesta. Ja se hetki ei mielestäni ollut hyvä”, kokoomuksen Ville Kaunisto kommentoi.