Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä aikoo esittää epäluottamusta valtiovarainministeri Riikka Purralle (ps) ja elinkeinoministeri Wille Rydmanille (ps) syrjinnän vastaisesta tiedonannosta riippumatta.

Kansanedustaja Veronika Honkasalon (vas) mielestä ministerinä ei voi toimia henkilö, joka ei kunnioita ”perustuslakimme keskiössä olevia ihmisarvon loukkaamattomuutta ja yhdenvertaisuutta”. Honkasalo sanoo Purran kirjoittelun kuvastavan asenteita, joita valtioneuvoston jäseneltä ei voi hyväksyä.

”Samoin on Rydmanin osalta. Se, että Rydmanin kohdalla kyse on yksityisviesteistä, ei vaikuta siihen, miten vakavasti ne horjuttavat luottamusta henkilön sopivuuteen ministeriksi. Huomionarvoista on, ettei Rydman ole millään tavoin pahoitellut tai osoittanut katumusta, vaan päinvastoin hyökännyt viestit esiin nostanutta mediaa vastaan”, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

Honkasalon mielestä hallitusohjelma on maahanmuuttajavastainen ja sisältää rakenteellista syrjintää ja eriarvoisuutta lisääviä toimia.

”Maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttäminen, työttömyysturvan tason sitominen kielitaitoon, paperittomien terveydenhoito-oikeuden heikentäminen, vastaanottorahan minimoiminen ja esimerkiksi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen sopimusten määräaikaistaminen ovat kaikki toimia, jotka asettavat Suomeen muuttaneet entistä eriarvoisempaan asemaan”, Honkasalo sanoo.