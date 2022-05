Turvasatamakseen Jarmo Friman (oikealla) mainitsee kelluvia nesteytetyn maakaasun terminaaleja rakentavan Golar LNG -yhtiön. Yleisesti turvasatamia on nykytilanteessa vaikea löytää, pohtivat Merja Mähkä ja Karo Hämäläinen.

Sijoitusvinkit. Turvasatamakseen Jarmo Friman (oikealla) mainitsee kelluvia nesteytetyn maakaasun terminaaleja rakentavan Golar LNG -yhtiön. Yleisesti turvasatamia on nykytilanteessa vaikea löytää, pohtivat Merja Mähkä ja Karo Hämäläinen.

Sijoitusvinkit. Turvasatamakseen Jarmo Friman (oikealla) mainitsee kelluvia nesteytetyn maakaasun terminaaleja rakentavan Golar LNG -yhtiön. Yleisesti turvasatamia on nykytilanteessa vaikea löytää, pohtivat Merja Mähkä ja Karo Hämäläinen.

Tämänhetkinen markkina voi saada sijoittajat pohtimaan kuumeisesti, mitä oikein kannattaa ostaa. Yksityissijoittaja ja yrittäjä Jarmo Frimanin mukaan sijoittajan olisi syytä seurata ja tarkastella osakkeita, jotka nousevat nimenomaan keskellä inflaatiota.

”Onhan niitä. Scorpio Tankers on noussut vissiin 120 prosenttia tänä vuonna. Mikseivät ihmiset osta sellaisia osakkeita?” Friman heittää. Scorpio Tankers on säiliöalusten kuljetusyhtiö, joka toimittaa jalostettuja öljytuotteita.

Samalla Friman huomauttaa, ettei mitään kannata ostaa ilman asianmukaista tutkimusta. Hän itse uskoo ja sijoittaa erityisesti raaka-aineisiin.

Kokeneet sijoittajat Jarmo Friman, Karo Hämäläinen ja Merja Mähkä puhuvat Markkinaraadissa siitä, mihin juuri nyt kannattaa sijoittaa. Karo Hämäläinen kertoo viimeksi ostaneensa Nordeaa.

”Arvoyhtiötä ennemmin kuin kasvua, ja toisaalta kun korot nousevat – ja jos EKP aikoo pitää kiinni inflaatiotavoitteestaan – pankitkin saattavat tehdä rahaa niinkin vanhanaikaisella asialla kuin korkokatteella”, hän perustelee.

Merja Mähkän vinkki on ajallinen hajautus indeksirahastoon, jota hän tekee tällä hetkellä itsekin. Viimeksi Mähkä on tehnyt rahastosijoituksen lääketeollisuuteen.

”Ostin myös pikkaisen Fondiaa (lakiasiaintoimialan yritys), vaikka selväksi on käynyt, että kuparia olisi pitänyt ostaa”, Mähkä sanoo viitaten raaka-aineisiin sijoittavaan Frimaniin.

Uraania, kuparia ja nesteytettyä maakaasua

Pääasiassa Suomen ulkopuolella kauppaa käyvä Friman kertoo tehneensä tämän viikon volatiilissa markkinassa useita kauppoja. Ostoskoriin päätyi uraanimarkkinalla toimivaa Global Atomicia ja kupariyhtiö Sierra Metalsia. Samat yhtiöt Friman myös mainitsee tämän hetken sijoitusvinkeikseen.

”Sierra Metals on kupariskenestä halvimmasta päästä. Kassavirtasuhdeluku (price per cash flow) on erittäin edullinen, ja jos omat riskit voitetaan, se triplaa”, Friman arvelee.

Turvasatamana hänelle toimii kelluvia nesteytetyn maakaasun terminaaleja rakentava Golar LNG -yhtiö. Yleisesti turvasatamia on nykytilanteessa vaikea löytää, Merja Mähkä ja Karo Hämäläinen pohtivat.

”Inflaatio on ehkä se suurin taistelu. Hinnoitteluvoimaiset yhtiöt pystyvät siirtämään nousevat kustannukset omiin ulosmyyntihintoihinsa, mutta jos osakemarkkinalla alkaa toisaalta inflaation pelko ja toisaalta korkojen nousu vaikuttaa arvostukseen, kurssit voivat laskea enemmänkin”, Hämäläinen sanoo.

Katso kaikki Markkinaraati-lähetykset täältä.